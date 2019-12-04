2019-12-04T20:51:45+03:00
Спорт

Трансляции этапа Кубка мира по лыжным гонкам 2019 в Лиллехаммере 7-8 декабря: где смотреть

Представляем вашему вниманию расписание трансляций этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере и состав сборной России
Иван НЕТРЕБКО
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Этапа Кубка мира по лыжным гонкам 2019 в Лиллехаммере стартует 7 декабряЭтапа Кубка мира по лыжным гонкам 2019 в Лиллехаммере стартует 7 декабряФото: REUTERS
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7-8 декабря норвежский Лиллехаммер примет второй этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019. Расписание трансляций и состав сборной России уже известны.

В субботу, 7 декабря, пройдет скиатлон 15/30 км. Женщины выйдут на лыжню в 12:55 мск, мужчины - в 14:20.

В воскресенье, 8 декабря, в 12:15 начнется эстафета 4*5 км у женщин, а в 13:35 - эстафета 4*7,5 км у мужчин.

Все старты в прямом эфире покажет Eurosport 1, а мужскую эстафету также Первый канал. В записи все гонки можно будет посмотреть 8 декабря на Eurosport 2:

3:30, 6:00 - скиатлон (мужчины),

4:30, 7:00 - скиатлон (женщины),

20:15 - эстафета (женщины),

21:00 - эстафета (мужчины).

Состав сборной России на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере выглядит следующим образом:

Женщины: Диана Головань (Хакасия), Лидия Дуркина (Санкт-Петербург), Алиса Жамбалова (Бурятия), Яна Кирпиченко (Алтайский/Красноярский край), Наталья Непряева (Архангельская область), Анна Нечаевская (Татарстан), Ольга Царева (Коми).

Мужчины: Евгений Белов (Тюменская область), Александр Большунов (Архангельская область), Андрей Ларьков (Татарстан), Илья Порошкин (Коми), Денис Спицов (Тюменская область), Сергей Устюгов (ХМАО-Югра), Иван Якимушкин (Тюменская область).

КСТАТИ

На первом этапе Кубка мира, который прошел с 30 ноября по 1 декабря в Руке (Финляндия), у наших лыжников одна на града. Наталья Непряева взяла бронзу в гонке на 10 км классическим стилем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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