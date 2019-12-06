2019-12-06T15:53:46+03:00
Общество

Пышногрудые модели и обтягивающее боди: выставка красоты прошла в Ставрополе

Мастера причесок и макияжа превратили моделей в чудищ и невест [фоторепортаж]
Евгения СОКОРЕВА
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Голод не тётка...Голод не тётка...Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе прошли соревнования по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, ногтевому сервису, дизайну бровей и наращиванию ресниц.

Завораживающий кадр! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Завораживающий кадр!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Отличный ракурс Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Отличный ракурсФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мастера поэтому стали настоящими художниками, а модели — холстами.

Сколько нежности в этом фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сколько нежности в этом фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мастер за работой Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мастер за работойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Наш фотокорреспондент показал, в кого преобразились красотки под кистью и расческой профи.

Так и хочется спросить красотку: где жених? Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Так и хочется спросить красотку: где жених?Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Хоть на конкурс красоты отправляй Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Хоть на конкурс красоты отправляйФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За этой красотой часы работы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За этой красотой часы работыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Скрупулезная работа заняла часы. Это вам не дневной «makeup» на скорую руку.

Мастер-класс от профи Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мастер-класс от профиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вместо простых стрелок рисовались настоящие маски. Как вам образ?

Парикмахер и визажист здорово постарались Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Парикмахер и визажист здорово постаралисьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Есть что-то мистическое в этом снимке Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Есть что-то мистическое в этом снимкеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А сколько лака было вылито на волосы. И пудры «вбито» в прекрасные лица моделей. Старания того стоили.

Ангел и демон Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ангел и демонФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А вот образ поближе. Какой маникюр! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А вот образ поближе. Какой маникюр!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Некоторые прически казались сказочными Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Некоторые прически казались сказочнымиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Приглянулась выставка красоты и гостям мужского пола. Сами посмотрите:

Какие довольные! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Какие довольные!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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