Пышногрудые модели и обтягивающее боди: выставка красоты прошла в Ставрополе
В Ставрополе прошли соревнования по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, ногтевому сервису, дизайну бровей и наращиванию ресниц.
Завораживающий кадр!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Отличный ракурсФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Мастера поэтому стали настоящими художниками, а модели — холстами.
Сколько нежности в этом фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Мастер за работойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Наш фотокорреспондент показал, в кого преобразились красотки под кистью и расческой профи.
Так и хочется спросить красотку: где жених?Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Хоть на конкурс красоты отправляйФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
За этой красотой часы работыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Скрупулезная работа заняла часы. Это вам не дневной «makeup» на скорую руку.
Мастер-класс от профиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Вместо простых стрелок рисовались настоящие маски. Как вам образ?
Парикмахер и визажист здорово постаралисьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Есть что-то мистическое в этом снимкеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
А сколько лака было вылито на волосы. И пудры «вбито» в прекрасные лица моделей. Старания того стоили.
Ангел и демонФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
А вот образ поближе. Какой маникюр!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Некоторые прически казались сказочнымиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Приглянулась выставка красоты и гостям мужского пола. Сами посмотрите:
Какие довольные!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU