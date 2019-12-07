Ледовые катки в Ставрополе 2019-2020: адреса, цены, режим работы

По прогнозу практически весь декабрь в Ставрополе ожидаются плюсовые температуры. Минус если и будет, то чисто символический. Слава современным технологиям - катание на коньках в наших дни не зависит от погоды! «КП на Северном Кавказе» рассказывает, какие есть ледовые катки в Ставрополе 2019-2020, по какому режиму они работают и сколько стоят билеты. Кстати, если открытые ледовые поля продержатся примерно до середины марта, то закрытые арены ждут посетителей круглогодично!

Кстати, в ближайшее время на сайте stav.kp.ru появится информация и по другим городам Ставропольского края и республик Северного Кавказа. Следите за обновлениями!

Программа предновогодних мероприятий в Ставрополе 00:00 00:00

Каток в Парке Победы

В Парке Победы можно кататься до позднего вечераФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ул. Шпаковская, 111. Телефон: (8652) 21-39-56, 77-03-08.

Ближайшая остановка общественного транспорта «Кинотеатр ‎"‎Салют"» (троллейбусы №№2, 8; автобусы №№13, 14, 38, 46; маршрутки №№2, 13, 14, 29, 41, 44, 45, 46, 47, 120).

Чтобы найти каток в Парке Победы, нужно пройти чуть вглубь от центральной аллеи - указатели подскажут, где повернуть. Ежедневно с 10 до 23 часов вы можете не только покататься на коньках, но и взять напрокат лыжи, а еще спуститься с ледяной горки.

Стоимость катания на коньках (оплата за час, второй час - в подарок):

в будни - 350 рублей; со своими коньками - 300 рублей;

в выходные - 400/350 рублей.

Абонемент - 2500/10 сеансов (действителен весь сезон).

Заточка коньков - 250 рублей.

Стоимость проката лыж - 400 рублей/час.

Стоимость катания с горки - 250 рублей/7 спусков.

Каток на площади Ленина

Огромный каток на площади Ленина будет радовать горожан до начала весныФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ближайшие остановки общественного транспорта:

«Академический театр» (троллейбусы №№1, 4, 9; автобусы №№4, 46; маршрутки №№3, 7, 8, 21, 29, 30, 31, 46, 55)

«Дом профсоюзов» (троллейбус №2, автобус №32а, маршрутки №№32, 48, 84);

«Площадь Ленина»/«Школа №5» (троллейбусы №№1, 2, 4, 9; автобусы №№4, 32а, 46; маршрутки 3, 7, 8, 21, 29, 30, 31, 32, 46, 48, 55, 84).

В конце октября в Ставрополе на площади Ленина появился огромный шатер. Власти города сказали, что готовят большой сюрприз. Он и впрямь большой - 1500 кв. м! Оказалось, что под 12-метровым куполом скрывается ледовый каток, на котором по выходным до трех утра будут проходить дискотеки с приглашенными диджеями.

Каток на площади Ленина начнет работать 13 декабря (торжественное открытие в 17:00) и закроется только в начале весны. Дети смогут кататься бесплатно. Остальные подробности режима работы ледового поля станут известны позже.

Каток «Виктория»

«Викторию» также можно арендовать для игры в хоккей

ул. Серова, 535 А. Телефон: (8652) 99-00-21.

Ближайшие остановки общественного транспорта «Ветлечебница» или «Аллея героев» (троллейбус № 7, автобусы №№32а, 37, маршрутки №№21, 32, 42, 44, 47, 48, 55, 59). Дальше пройти пешком 700 м по Уставному тупику.

Каток работает по будням с 10:00 до 16:00, в выходные - с 10 до 22 часов.

Стоимость катания: 30 минут - 200 рублей, 1 час - 300 рублей (со своими коньками - 150/200 рублей соответственно).

Заточка коньков - 200 рублей.

Спортивно-тренировочный центр «Ставрополь Арена»

Массовое катание в «Ставрополь Арене» проводится только по выходным. Фото: stavropolarena.ru

ул. Тухачевского, 6/1. Телефон: (8652) 230-555.

Ближайшие остановки общественного транспорта:

«АТС» (автобусы №№12, 15а, 18, 20, 32а, 46; маршрутки №№ 3, 8, 12, 21, 33, 35, 39, 41, 46, 48, 84, 88);

«ТЦ ‎"‎Славновский‎"‎» (троллейбусы №№2,8; автобусы №№4, 13, 14, 18, 20, 38; маршрутки №№13, 14, 15, 17, 21, 32, 35, 40, 44, 47, 48, 84, 88, 120).

Год назад в Ставрополе появился крытый каток площадью почти 3000 кв. м. В «Ставрополь арене» можно профессионально заниматься фигурным катанием и хоккеем, а можно просто в свое удовольствие покататься на коньках.

Важно! Массовое катание проводится только по субботам (один сеанс в 15-45) и воскресеньям (два сеанса в 15-45 и 16-00). Но из-за проведения соревнований сеансы могут отменять. Перед походом на каток лучше позвоните в Центр и уточните, будет ли интересующий вас сеанс.

Стоимость одного сеанса (1 час) - 260 рублей, прокат коньков - 100 рублей. Цена для детей до 10 лет - 230/80 рублей соответственно.

Действует система скидок, подробности уточняйте у администратора.