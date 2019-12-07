Вспоротые животы, клетки в крови и гора трупов: зоозащитники нашли официальную живодерню в Дагестане

Зоозащитники из Дагестана нашли в республике "официальную живодерню", которая действует в Хасавюрте под видом приюта для "животных без хозяев". Видеоматериалы истерзанных тел собак выложил у себя на странице пользователь Добрыня Наумов.

Согласно официальным документам, ООО "Коммунальщик" занимается отловом бродячих собак. Животных привозят в приют, где их стерилизуют и содержат. Чтобы распознать собак, им нацепляют на уши бирки. За работой следит ветеринар с 30-летним стажем Гасан Чучуев.

- В городе специалисты стараются вести работу вблизи социальных объектов, и по адресам откуда поступают заявки. Для этого имеется все необходимое оборудование, специализированное оружие, - говорил директор приюта Шамсулгуда Магомедов.

Организация выиграла контракт от администрации Хасавюрта на сумму в 2,7 миллиона рублей. "Коммунальщик" был единственной компанией, подавшей заявку на участие в розыгрыше. Представители мэрии следили за работой фирмы и были ей почти довольны. Из минусов они выделили тот факт, что бывший ветврач перестал стерилизовать животных.

Фото: стоп-кадр

О зверских условиях в приюте стало известно благодаря зооактивистам из Дагестана. Несколько человек попали на территорию приюта, где они увидели залитые кровью клетки и яму с собачьими трупами. Осмотрев обездвиженные тела животных, волонтеры нашли раны самого разного характера. У многих отловленных псов были вспороты животы: так в приюте "безвредно" стерилизовали братьев меньших. Изредка эти раны наспех заштопывали, но между швами виднелись огромные просветы.

- Выделенные средства отмываются путем убийства собак, "стерилизуют" всех — и щенят, и старых, и больных! Огромная смертность среди "стерилизованных" собак! Вспоротых собак сваливают в могильную яму рядом с живодерней, - сказано в посте с видео, которое руководство Instagram пометило как "потенциально неприемлемый контент". На шокирующих кадрах видно, что некоторым собакам выпускали наружу кишки.

У некоторых находили раны и на других частях тела. Так, активисты "Хосписа для хвостов-инвалидов" лечат собаку по кличке Богдан, у которой теперь вырезают мертвые ткани на передней левой лапе. Пес боится людей, несколько раз пытался убежать от обработок, но он не может удержать опору.

Собака по кличке Богдан. Фото: стоп-кадр

Ситуацией в Хасавюрте заинтересовался председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

- Массовое умерщвление собак в муниципальном «приюте», «стерилизация», которая, судя по фото, больше напоминает потрошение, какие-то могильники и прочая дикость, осуществляемая, насколько я понимаю, на бюджетные деньги. Спасибо всем, кто поднял тревогу, - написал чиновник в своем Instagram-аккаунте. Он отметил, что отправил материалы в полицию, прокуратуру и главе Дагестана Владимиру Васильеву, чтобы те разобрались в деле по существу. Пресс-служба МВД по Дагестану сообщает, что ведомство уже отреагировало на заявление.

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Но на сайте госзакупок вновь разместили новый контракт администрации Хасавюрта на "отлов и содержание безнадзорных животных". Его сумма - два миллиона рублей. Остается открытым вопрос, кто поучаствует в розыгрыше, если начальнику "Коммунальщика" придется ответить за жуткие кадры в его приюте. Ведь за прошлый контракт боролась только одна организация.