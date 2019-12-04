«Бил палкой 15 минут. Подъезд отмывали от крови»: пенсионер зверски казнил собаку при ребенке

В Георгиевске (Ставропольский край) пенсионер палкой забил собаку на глазах ребенка и соседей. Прям в подъезде. Пол, стены, ступеньки — везде была кровь. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» очевидцы, рыжий приятель родился и вырос с ребятней у них во дворе на улице Говорова. Жил под опекой жильцов многоквартирного дома. Последнюю неделю ночевал у девушки в квартире первого этажа. Но до этого иногда спал на коврике под дверью 72-летнего мужчины и его пожилой супруги. Оба, со слов соседей, ненавидели животное. Не выходя на улицу, зажав собаку в подъезде у закрытой двери, пенсионер и казнил животное.

На этом фото собака еще жива

- Собака в тот день снова лежала перед его квартирой. Хозяйка куда-то выходила. Может, та с испугу залаяла — хотя никто этого не слышал. Вышел Виктор с палкой и начал в течение 15 минут убивать, - говорит волонтер Тамара, которая прибежала во двор многоэтажки позже. - На вой выбежали пенсионерки, мамочки, дети. У 7-летнего мальчика была истерика.

Избил палкой и выкинул в мусорку: люди пытались помочь несчастному животному.

Финальные удары живодер наносил на улице. Когда собака перестала скулить и двигаться, вместе с женой они избавились от пса как от мусора. Бросили в бак и ушли мыть подъезд от крови. Прохожие до сих пор шарахаются кровавых следов на улице, хотя супруги пытались засыпать пятна землей.

- Я прибежала на крики подруги в трубку телефона. Меня встретил ее муж с детьми. Он вытащил собаку. Она еле подавала признаки жизни. Изо рта лилась кровь и шла пена. Билась в судорогах, - продолжает Тамара.

Убивал 15 минут в подъезде: пенсионер на Ставрополье казнил собаку.

Ветеринары при осмотре диагностировали у собаки кому 3 степени, черепно-мозговую травму и кучу ушибов. Животному ввели катетер. Но кровь без остановки лилась изо рта и носика. Местная зоозащитница и хозяйка частного приюта для животных Валентина забрала беднягу из клиники домой. Надеялась, что сможет выходить. Приготовилась ночь сидеть над ним, температуру мерить, препараты давать. Но вечером позвонила волонтеру и сообщила, что лекарства покупать не нужно.

- Он умер у меня на руках. Так и не очнувшись от глубокого сна, - рассказывает "КП-Северный Кавказ" женщина.

Избивший собаку пенсионер объясняет жестокость «нападением собаки на его супругу». Но соседи говорят, что «эту кроху весом всего 7 кг от них надо было защищать».

- Мы вместе с мамой 7-летнего мальчика, которые были свидетелями, составили заявление в полицию. Ребенка опрашивал участковый. Но он только плакал и повторял: «Да, я видел, как бил палкой». Прошло вскрытие собаки, заключения пока нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В мэрии сказали, что «живодерство и садизм просто так преступнику с рук не сойдут», - подчеркнула волонтер Тамара.

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