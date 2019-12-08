Показательные выступления финала Гран-при 2019 по фигурному катанию: где смотреть

В Турине подведены итоги финала Гран-при. 26 из 48 участников представляли Россию. Они завоевали 11 медалей. Еще раз насладиться катанием любимых фигуристов можно будет 8 декабря в 15:55 мск - в это время сайт Первого канала насчет прямую трансляцию показательных выступлений Финала Гран-при 2019 по фигурному катанию. А пока коротко расскажем об итогах серии.

Лучшей среди девушек стала 13-летняя россиянка Камила Валиева. После короткой программы она шла пятой, зато в произвольной программе ей не было равных. По итогам двух прокатов она получила 207,47 балла. Серебро у американки Алисы Лью (204,65), бронза - еще у одной представительницы России Дарьи Усачевой (200,37). Другие наши юниорки - Ксения Синицына и Виктория Васильева заняли четвертое (195,57) и шестое (184,37) места соответственно.

Юноши не отстают от девушек - они также принесли две медали в копилку сборной России: Андрей Мозалев - серебро (241,48), Даниил Самсонов - бронзу (230,19). Петр Гуменник - пятый, с результатом 212,62 балла. Победителем же стал японец Шун Сато (255,11).

Особенно приятно смотреть на итоговую таблицу в соревнованиях юниорских спортивных пар. Пять из шести финалистов представляли нашу страну, они же и заняли первые пять мест: Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов (185,23), Диана Мухаметзянова - Илья Миронов (184,37), Ксения Ахантьева - Валерий Колесов (179,68), Юлия Артемьева - Михаил Назарычев (178,56), Алина Пепелева - Роман Плешков (172,53).

В танцах на льду среди юниоров лучшие из россиян - Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный (164,22, 3 место), Другие наши дуэты Елизавета Худайбердиева - Андрей Филатов (163,03, четвертое место) и Диана Дэвис - Глеб Смолкин (152,21, 6 место) в Турине остались без медалей. Победу в этой дисциплине одержал дуэт из Грузии Мария Казакова - Георгий Ревия (174,90), серебро у американской пары Эйвонли Нгуен - Вадим Колесник.

Лучшим в мужском одиночном катании с двумя мировыми рекордами стал американец Нэтан Чен (335,30). Второе место занял японец Юдзуру Ханю (194,00), третье - француз Кевин Аймо (178,92). Россияне остались за пределами пьедестала: Александр Самарин - четвертый (248,83), Дмитрий Алиев - шестой (220,04).

Зато в женском одиночном катании - весь пьедестал наш! Победу с мировым рекордом одержала Алена Косторная (247,59), серебро у Анны Щербаковой (240,92), бронза у Александры Трусовой (233,18). Алина Загитова - только шестая (205,23).

В танцах на льду тройка лидеров выглядит следующим образом: Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон (Франция, 219,85), Мэдисон Чок - Эван Бейтс (США, 210,68), Мэдисон Хаббелл - Захари Донохью (США, 207,93). Российские ,дуэты Александра Степанова - Иван Букин (204,88) и Виктория Синицина - Никита Кацалапов (203,39) - четвертые и шестые.

Из трех наших спортивных пар, представленных в финале, на пьедестал сумели подняться только Анастасия Мишина - Александр Галлямов (203,13), у них бронза. Победу одержала пара из Китая Вэньцзинь Суй - Цун Хань (211,69). На втором месте еще один дуэт из Поднебесной Чэн Пэн - Ян Цзинь (204,27). Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - четвертые (201,84), Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин - шестые (194,75).