2019-12-09T13:47:37+03:00
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали возможного финансиста террористов в Сирии

Мужчина прикрывался благотворительностью, уверяет следствие [видео]
Варвара АНТОНОВА
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Сааду Ахмеднабиев. Фото: ФСБ РоссииСааду Ахмеднабиев. Фото: ФСБ России
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Сотрудники ФСБ России вместе со Следственным комитетом и Росфинмониторингом задержали в Дагестане Саада Ахмеднабиева. В нескольких регионах страны мужчина собирал деньги на благотворительность, но отправлял их террористам, уверяет следствие. Об этом сообщает представитель Центра общественных связей ФСБ России.

- Сааду Ахмеднабиев является родным братом Ахмеднабиева Исраила - координатора и основателя исламских фондов "Мухаджирун" и "Ансар", известного как Абу Умар Саситлинский, объявленного в международный розыск за создание террористического сообщества и организацию финансирования терроризма, - передает ФСБ. Как уверяют в службе, братья вместе с другими людьми, которые тоже разделяют "идеи всемирного халифата", финансировали работу террористов в Сирии.

Задержание подозреваемого в финансировании террористов. Видео: ФСБ России.

Деньги копились на счетах подставных исламских благотворительных ассоциаций, которые якобы помогали нуждающимся и строили колодцы. С 2016 года братьям и их сообщникам удалось насобирать два миллиона рублей.

По словам сотрудников ФСБ, средства тратили на покупку оружия, амуниции и медикаментов для боевиков в Сирии. Во время задержания были изъяты мобильные телефоны, через которые сборщики держали связь с террористами, банковские счета и финансовая отчетность по переводам.

- В Главном следственном управлении СК по Северо-Кавказскому федеральному округу в отношении Сааду Ахмеднабиева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части четвертой статьи 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма). Подозреваемый задержан, - сообщает представитель СКР Светлана Петренко.

Ведомство попросит отправить мужчину под арест на время следствия. Сейчас устанавливается роль задержанного в деле. Кроме этого, Ахмеднабиева проверяют на причастность к другим преступлениям. В Хасавюртовском районе Дагестана и Махачкале прошли обыски дома подозреваемого и его близких родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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