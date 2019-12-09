Гнал чиновников пинками: нападение на районную администрацию попало на видео в Дагестане

В маленьком дагестанском селении Коркмаскала переполох: разъярённый мужчина напал на сотрудников администрации Куматоркалинского района, пинками и тумаками разогнал чиновников. Местные жители уверены: в деле замешана коррупция.

Всё началось со смены власти: бывшему районному главе пришлось оставить свой пост чуть больше года назад. В октябре 2018-го года место занял Салим Токаев. Но оставлять районную администрацию экс-глава не желал ни под каким видом. Ему пошли навстречу, предложив пост заместителя.

Вот только передавать все необходимые документы старый глава не спешил. Настолько не спешил, что его пришлось уволить за нерасторопность. Вот только чиновник так и не пришёл на работу, чтобы сдать злостчастные бумажки. Или, на худой конец, ключ от кабинета.

Дебошир разгоняет чиновников администрации пинками и тумаками.

Его пришлось брать штурмом. Сотрудники администрации позвали понятых, вооружились дрелью и начали операцию по вызволению документации. И тут, неожиданно, у них появился защитник.

— Это был он, брат бывшего главы. Зашёл в здание и начал бить всех на первом этаже, потом поднялся и стал там учинять физическое насилие. Пострадала даже женщина. Дело в документах, которые лежат в кабинете. В них может присутствовать коррупционный характер, — сообщил «КП - Северный Кавказ» знакомый с ситуацией источник.

Инцидент попал на видео: на кадрах дебошир отвешивает чиновникам тумаки и пинки. Остановила его лишь та самая дрель, с помощью которой и собирались вскрывать кабинет. Отпрянувшего агрессора обступили понятые.

Чем закончится скандал, пока неизвестно. В пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что в инциденте должна разбираться прокуратура. Ответа от надзорного ведомства пока получить не удалось. «КП - Северный Кавказ» продолжает разбираться в ситуации.