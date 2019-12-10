Парашют водолазов и трофей ополченцев Донбасса: чем удивил передвижной музей парашютных систем в Ставрополе
В Ставрополе прошла первая в регионе выставка парашютов. В 98-ю годовщину со дня рождения Почётного гражданина города и края, лётчика-фронтовика Николая Герасимовича Голодникова. Площадкой стала Кадетская школа имени генерала Ермолова. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже:
Коллекцию впервые показали в формате выставкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Собрал коллекцию руководитель базы ВПК «Русские витязи» из села Сенгилеевское Николай Жмайло. Он же был экскурсоводом.
Кроме парашютных систем молодежи показали литературу и знаки отличияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Последний день выставки собрал кадет-ермоловцев, за плечами которых не один парашютный прыжок, - отметили в кадетке. - Это воспитанники профильных классов ВДВ и I-й учебной казачьей сотни школы. Были еще юнармейцы, ученики лицея №17, дети военнослужащих Ставропольского гарнизона.
Многие слушали экскурсовода со знанием дела - они уже прыгали с парашютомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Все экспонаты разрешали потрогатьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Удивляешься, как огромный купол парашюта помещается в такой маленький "рюкзак"?Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Все экспонаты разрешалось потрогать. Объяснили просто: «Чтобы понимать, надо ощущать».
Одна из ценных находокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Кроме 15 парашютных систем и парапланов в коллекцию вошли парашют военных водолазов – диверсантов, изделие из Центра подготовки космонавтов и трофей от ополченцев Донбасса. Эти экспонаты и стали изюминкой передвижки.
Главное - голову беречь!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Еще один любопытный экспонатФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В школе произошло также подписание расширенного варианта договора кадет с краевым отделением ветеранской организации «Боевое братство»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU