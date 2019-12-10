Парашют водолазов и трофей ополченцев Донбасса: чем удивил передвижной музей парашютных систем в Ставрополе

В Ставрополе прошла первая в регионе выставка парашютов. В 98-ю годовщину со дня рождения Почётного гражданина города и края, лётчика-фронтовика Николая Герасимовича Голодникова. Площадкой стала Кадетская школа имени генерала Ермолова. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже:

Коллекцию впервые показали в формате выставкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Собрал коллекцию руководитель базы ВПК «Русские витязи» из села Сенгилеевское Николай Жмайло. Он же был экскурсоводом.

Кроме парашютных систем молодежи показали литературу и знаки отличияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Последний день выставки собрал кадет-ермоловцев, за плечами которых не один парашютный прыжок, - отметили в кадетке. - Это воспитанники профильных классов ВДВ и I-й учебной казачьей сотни школы. Были еще юнармейцы, ученики лицея №17, дети военнослужащих Ставропольского гарнизона.

Многие слушали экскурсовода со знанием дела - они уже прыгали с парашютомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Все экспонаты разрешали потрогатьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Удивляешься, как огромный купол парашюта помещается в такой маленький "рюкзак"?Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Все экспонаты разрешалось потрогать. Объяснили просто: «Чтобы понимать, надо ощущать».

Одна из ценных находокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кроме 15 парашютных систем и парапланов в коллекцию вошли парашют военных водолазов – диверсантов, изделие из Центра подготовки космонавтов и трофей от ополченцев Донбасса. Эти экспонаты и стали изюминкой передвижки.

Главное - голову беречь!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Еще один любопытный экспонатФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН