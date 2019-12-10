2019-12-10T14:40:47+03:00
Общество

Парашют водолазов и трофей ополченцев Донбасса: чем удивил передвижной музей парашютных систем в Ставрополе

На экскурсию сходил фотокорреспондент «КП» [фоторепортаж]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Выставку приурочили к годовщине со дня рождения лётчика-фронтовика Николая Герасимовича ГолодниковаВыставку приурочили к годовщине со дня рождения лётчика-фронтовика Николая Герасимовича ГолодниковаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе прошла первая в регионе выставка парашютов. В 98-ю годовщину со дня рождения Почётного гражданина города и края, лётчика-фронтовика Николая Герасимовича Голодникова. Площадкой стала Кадетская школа имени генерала Ермолова. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже:

Коллекцию впервые показали в формате выставки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Коллекцию впервые показали в формате выставкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Собрал коллекцию руководитель базы ВПК «Русские витязи» из села Сенгилеевское Николай Жмайло. Он же был экскурсоводом.

Кроме парашютных систем молодежи показали литературу и знаки отличия Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кроме парашютных систем молодежи показали литературу и знаки отличияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Последний день выставки собрал кадет-ермоловцев, за плечами которых не один парашютный прыжок, - отметили в кадетке. - Это воспитанники профильных классов ВДВ и I-й учебной казачьей сотни школы. Были еще юнармейцы, ученики лицея №17, дети военнослужащих Ставропольского гарнизона.

Многие слушали экскурсовода со знанием дела - они уже прыгали с парашютом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Многие слушали экскурсовода со знанием дела - они уже прыгали с парашютомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Все экспонаты разрешали потрогать Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Все экспонаты разрешали потрогатьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Удивляешься, как огромный купол парашюта помещается в такой маленький "рюкзак"? Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Удивляешься, как огромный купол парашюта помещается в такой маленький "рюкзак"?Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Все экспонаты разрешалось потрогать. Объяснили просто: «Чтобы понимать, надо ощущать».

Одна из ценных находок Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Одна из ценных находокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кроме 15 парашютных систем и парапланов в коллекцию вошли парашют военных водолазов – диверсантов, изделие из Центра подготовки космонавтов и трофей от ополченцев Донбасса. Эти экспонаты и стали изюминкой передвижки.

Главное - голову беречь! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Главное - голову беречь!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Еще один любопытный экспонат Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Еще один любопытный экспонатФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В школе произошло также подписание расширенного варианта договора кадет с краевым отделением ветеранской организации «Боевое братство» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В школе произошло также подписание расширенного варианта договора кадет с краевым отделением ветеранской организации «Боевое братство»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Cбербанк организовал лекцию-концерт скрипача Михаила Казиника для воспитанников детских домов
Адвоката, вымогавшего деньги у родни убийцы, осудили в КЧР
Видео: пьяный работник автомойки в Дагестане угнал иномарку клиента
В 2019 году на Ставрополье родилось 20 тысяч малышей
Авария оставила без воды в Пятигорске 150 тысяч человек
«Было очень страшно»: Сати Казанова призналась в употреблении наркотиков
Питомники вместительностью 2 тысячи животных откроют на Ставрополье
Полиция просит помочь в поиске ингушского экс-чиновника, растратившего 2 млрд рублей
Бывший мэр Избербаша предстанет перед судом в Дагестане
Следователи начали проверку после сообщений о просрочке в больнице Ставрополя
Беглого чиновника из Ингушетии ищет полиция
Население Ставрополя перевалило за полмиллиона
Подпольный цех с тысячами бутылок алкоголя накрыли в КЧР
«За доблесть и отвагу» награждена ставропольская учительница, спасшая детей от мужчины с ножом
Ставрополец разбил битой автомобили в Ставрополе из-за девушки
Рамзан Кадыров нашел беспроигрышный подход к любой девушке
«Чехлы на iPhone за соду и Бэтмена за мандарины»: какими вещами обмениваются в Ставрополе в Интернете
Сбербанк организовал «Цифровой день» для представителей государственной и муниципальной власти