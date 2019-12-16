«Был Витя, стал Висита»: откуда у Рамзана Кадырова русский брат

ОТ ДЕТДОМОВЦА ДО СПЕЦНАЗОВЦА

Витя Пиганов родился 13 октября 1989 года в Грозном. Как уверяет собеседник "Комсомольской правды", попросивший не называть его имени, мама мальчика была учительницей русского языка и литературы в местной школе, а отец — механиком. Он ушел из семьи, когда Витя только родился. После начала боевых действий в Чечне дом, где Витя жил с мамой, был разрушен во время бомбежки. Жить ребенку оказалось негде, и его забрали в детдом.

- В приюте коренные жители нормально относились к нему. Он выучил чеченский и знал его как русский. Даже писал на нем лучше многих чеченских сверстников. Читал много, историей интересовался, - утверждает наш собеседник.

Висита с матерью Аймани. Фото: пресс-служба главы Чечни

В 2006 году тогда еще премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров решил закрыть все детские дома в республике, устроив детей в семьи. И на личном примере показал, как это нужно делать.

- Там были и чеченские дети, но у них были родственники, а у этого парня никого не было, - вспоминал Рамзан Кадыров тот день, когда впервые увидел мальчика. Он забрал из детдома четверых детей - Витю, Лорса, Руслана и Тавриса. Троих впоследствии разобрали по семьям родственники, а Витю усыновила Аймани Кадырова. Он принял ислам и стал Виситой Ахматовичем, настоящим русским братом Рамзана.

Висита в ГрозномФото: СОЦСЕТИ

- Висита приняли в семье нормально. Собрались все. Я его представил по обычаю. Как должны обращаться к нему, какие полномочия у него, - рассказывал Кадыров журналисту "КП" Александру Гамову в 2006 году. Тогда он приезжал в Москву для встречи с Владимиром Путиным, а Висита - поступать в Суворовское училище. Учился хорошо и был круглым отличником.

Вернувшись на родину, молодой человек поступил на службу в силовые подразделения и даже участвовал в зачистках горной местности от боевиков. Уйдя со службы в спецподразделении, он стал помощником главы Чечни, кем и продолжает быть по сей день.

Висита дослужился до звания младшего лейтенантаФото: СОЦСЕТИ

СВАДЬБА РУССКОГО БРАТА

Первое упоминание Виситы на странице Рамзана Кадырова во ВКонтакте датируется апрелем 2015 года. Это был пост о свадьбе русского брата, который женился на чеченке Марет Авдаевой. К тексту прикреплено видео, и это - единственные обнародованные кадры с торжества.

- Все проходило в Аргуне, было примерно 100 гостей, включая русских друзей Виситы из Суворовского. Приезжал и Рамзан Кадыров, - рассказывает собеседник.

Супруга Виситы Марета Авдаева. Фото: пресс-служба главы Чечни

Церемония после свадьбы Виситы и Марет. Видео: пресс-служба главы Чечни.

Сама Марет - из семьи медиков. В этом году она заканчивает Чеченский государственный университет, учится на педагога русского языка и литературы. Молодые, по словам нашего собеседника, живут в Ахмат-Юрте (бывший Центорой), родовом селе Кадыровых.

У Висита есть свой Instagram-аккаунт. Там можно часто встретить его фото в дорогих автомобилях, таких как Mercedes и даже Bugatti.

К машинам у Виситы особая страстьФото: СОЦСЕТИ

О других подробностях жизни русского брата Рамзана Кадырова известно мало. Это и понятно: семья Рамзана Кадырова закрыта от СМИ, и огласке глава республики придает лишь то, что считает нужным.

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