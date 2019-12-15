2019-12-15T02:44:31+03:00
Политика

"Я обращался не к тебе": Сокуров резко ответил Кадырову на обвинения в национализме

Конфликт между режиссером и главой Чечни разгорелся после вопроса Владимиру Путину
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Александр Сокуров считает термин национализм "приличным"Александр Сокуров считает термин национализм "приличным"
Изменить размер текста:

Режиссер Александр Сокуров ответил на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его высказывания о том, что надо переосмыслить звание Героя России. Деятель культуры выступил с комментарием на телеканале "Дождь". В эфире журналист спросил у него, что он думает о выпаде политика.

- Ничего не думаю, потому что я обращался не к нему, и это был мой разговор с президентом, - говорит Сокуров. Режиссер отметил, что он хотел бы услышать реакцию Владимира Путина, а не Рамзана Кадырова. Кроме того, режиссер уверен, что националистом можно считать каждого человека, кто думает о себе, своей семье и культуре народа. "Это достойный, приличный термин", - заключил Сокуров.

Конфликт между чиновником и режиссером разгорелся в среду, после заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. На мероприятии Сокуров спросил Путина:

- Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ним Кадыровы? И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти воинские награды принимают?

Тогда президент России ответил ему, что чеченцы, вовремя перешедшие на российскую сторону, внесли большой вклад в установление мира в республике. Если уроженец Чечни готов сражаться и умирать за страну, то он достоин такой награды наравне с остальными, уверен Путин.

На слова Сокурова также отреагировал Кадыров, посчитавший, что режиссер говорит о его народе с большой неприязнью. По мнению чиновника, Сокуров - кукла в руках посторонних, а не "мужчина, патриот".

— За такие провокационные высказывания, грубо искажающие действительность, вас следовало призвать к ответственности в соответствие с законом, - уверен глава Чечни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Они готовы отдать жизнь ради страны»: Путин счел Кадыровых достойными звания Героев России

Президент поспорил с режиссером Сокуровым (подробнее)

«Мы в сотни раз сократили количество гробов русских солдат»: Кадыров ответил на предложение лишить его и отца званий «Героя России»

Чеченскому лидеру не понравилось высказывание режиссера о его народе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Рамзан Кадыров: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Записки русского американца: В США уже жалеют, что Россия не распалась вслед за СССР
Отставной советник Госдепа разоткровенничался о том, что Вашингтон совершил ошибку, дав рухнуть только Советскому Союзу. Откуда в США такие настроения и что за ними может последовать?
Новости 24
На Ставрополье установили мировой рекорд по числу стоящих "в планке"
Где в Ставрополе купить ёлку
В молоке на Ставрополье нашли антибиотики
В Ставрополе прекращены поиски женщины с ребенком
В Дагестане разыскивают подозреваемого в убийстве
Деда Мороза искали по всему городу: как в Ставрополе открыли главную елку
Театр кукол в Ставрополе вернется в историческое здание
"В этой жизни я видел многое": Дима Билан рассказал, почему он не гей
«Откат» во внутреннем кармане: на Северном Кавказе главврач спрятал в пальто 1,5 млн
На Ставрополье назначены "дежурные" магазины в Новый год
Силовики проводят изъятие документов в дагестанском казначействе
Хаски, которого всё достало: пёс запрыгивает во все попавшиеся машины
В Ессентуках развеяли миф о старых лавочках
«Бить я умею, а его я буду особенно сильно бить»: Нурмагомедов оценил силы американского соперника
Глава округа на Ставрополье обманами благоустраивал владения
Пять человек пострадали в перевернувшейся маршрутке на Ставрополье
Три автомобиля столкнулись на подъезде к Ставрополю
Ставропольский боксер защитил титул чемпиона Европы, победив испанца дель Рио
На карте Чечни появился новый район
Почти 40 полпредов Ингушетии просят освободить из СИЗО участников протестов