"Я обращался не к тебе": Сокуров резко ответил Кадырову на обвинения в национализме

Режиссер Александр Сокуров ответил на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его высказывания о том, что надо переосмыслить звание Героя России. Деятель культуры выступил с комментарием на телеканале "Дождь". В эфире журналист спросил у него, что он думает о выпаде политика.

- Ничего не думаю, потому что я обращался не к нему, и это был мой разговор с президентом, - говорит Сокуров. Режиссер отметил, что он хотел бы услышать реакцию Владимира Путина, а не Рамзана Кадырова. Кроме того, режиссер уверен, что националистом можно считать каждого человека, кто думает о себе, своей семье и культуре народа. "Это достойный, приличный термин", - заключил Сокуров.

Конфликт между чиновником и режиссером разгорелся в среду, после заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. На мероприятии Сокуров спросил Путина:

- Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ним Кадыровы? И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти воинские награды принимают?

Тогда президент России ответил ему, что чеченцы, вовремя перешедшие на российскую сторону, внесли большой вклад в установление мира в республике. Если уроженец Чечни готов сражаться и умирать за страну, то он достоин такой награды наравне с остальными, уверен Путин.

На слова Сокурова также отреагировал Кадыров, посчитавший, что режиссер говорит о его народе с большой неприязнью. По мнению чиновника, Сокуров - кукла в руках посторонних, а не "мужчина, патриот".

— За такие провокационные высказывания, грубо искажающие действительность, вас следовало призвать к ответственности в соответствие с законом, - уверен глава Чечни.

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