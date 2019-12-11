«Мы в сотни раз сократили количество гробов русских солдат»: Кадыров ответил на предложение лишить его и отца званий «Героя России»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к народному артисту России, режиссеру Александру Сокурова после его скандального вопроса о «переосмыслении звания Героя России». По мнению политика,

Сокуров с огромной неприязнью заговорил обо всём чеченском народе.

— Он (Сокуров) и ему подобные, если бы не мы, давно сбежали бы из страны и лаяли бы на Россию из-за бугра, предпринимали бы жалкие попытки развалить государство.

Напомним, накануне режиссер на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека задал президенту России вопрос:

— Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ним Кадыровы? И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти воинские награды принимают? — задал вопрос Сокуров.

Эти слова не понравились чеченскому лидеру.

— А жертв подобных, понесённым героическими псковскими десантниками, о которых вы вспоминаете только ради самопиара, стало бы на тысячи и десятки тысячи человек больше. Благодаря мудрой политике Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова более 7-ми тысяч человек были амнистированы, выведены из рядов НВФ, разоружены. Это в сотни раз сократило количество гробов, отправляемых из Чечни во все регионы России, — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава республики считает, что у народного артиста России нет ни собственного мнения, ни собственной гражданской позиции. По мнению чеченского лидера, Сокуров в данном вопросе «уподобился игрушке в руках кукловодов».

Кадыров считает, что у народного артиста России нет ни собственного мнения, ни собственной гражданской позицииФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Более того чеченский лидер уверен, что за такие высказывания народного артиста страны было бы справедливо призвать «к ответственности в соответствие с законом».

— За такие провокационные высказывания, грубо искажающие действительность, вас следовало призвать к ответственности в соответствие с законом.

Кадыров посоветовал артисту "быть мужчиной, а не игрушкой в чьих-то руках"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Народный артист России, режиссер Александр Сокуров на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, обращаясь к президенту, затронул несколько острых тем (подробнее).