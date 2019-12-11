2019-12-11T19:26:04+03:00
Происшествия

«Остановил лифт, достал нож и сказал "раздевайся"»: нападение на красавицу расследуют в КЧР

К счастью, довершить начатое мужчина не успел — его "застукали" жильцы дома
Андрей ФАДЕЕВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Карачаево-Черкесии задержан подозреваемый в нападении на женщину в лифте. Жертву спас счастливый случай, из-за которого преступнику пришлось бежать.

Всё произошло в небольшом городе Усть-Джегута. 30 ноября 35-летняя женщина возвращалась домой поздним вечером. Преследования она не замечала. Но когда зашла в дом и вызвала лифт, увидела мужчину.

— Он проследовал в кабину лифта, затем заблокировал его движение между этажами. Он напал на потерпевшую. Угрожая ножом, он стал насильно её раздевать, принуждая к половому акту, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе управления СК РФ по Карачаево-Черкесии.

Девушку спасло то, что люди на соседних этажах спали не слишком крепко. И выбежали разобраться, в чём дело. Услышав это, преступник испугался, направил лифт на первый этаж и сбежал.

Следователи и полиция задержали подозреваемого. Им оказался судимый 32-летний мужчина. Ему предъявили обвинение в попытке изнасилования и отправили на судебно-психиатрическую экспертизу. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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