Спасти бездомных от мороза: более сотни малоимущих накормили в Ставрополе
В холодную погоду особенно несладко приходится тем, у кого нет постоянной крыши над головой. Для них и тех, кто еле сводит концы с концами в Ставрополе, 13 декабря устроили благотворительную акцию.
Собралось много людейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Так, с утра во дворе Андреевского собора развернулись мобильные пункты оказания помощи малоимущим ставропольцам. Бездомных, бедных малышей из многодетных семей, инвалидов и одиноких пенсионеров ждали горячие обеды.
Для многих эта тарелка горячего была первой за месяцФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
К столикам за вкусным питанием подходили дети, бомжи, пожилые люди и просто те, у кого временные финансовые трудности.
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл первый начал раздачу едыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Более 150 гостей «доброго обеда» накормили рыбным супом, гречневой кашей с поджаркой, а также сладким чаем и вкусными пирожками. Акцию благословил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. С его подачей множество порций горячих обедов разлетелось на «ура», некоторые бездомные приходили за добавкой.
Можно было получить благословение у митрополитаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Благотворительная акция по оказанию срочной социальной помощи малообеспеченным ставропольцам проходит каждый год. По словам организаторов, кормить горячими обедами бедняков будут до тех пор, пока в городе не установится хорошая погода.
Все кормящиеся разместились за общими столамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Было очень вкусноФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Кто-то прятал пирожкм в сумкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
"Горячие обеды для малоимущих"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Были люди и в норковых шубахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Некоторые люди просили добавкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Горячее первоеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Сладкий чайФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Было очень сытно и вкусноФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Малоимущие надеются, что таких акций станет еще большеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU
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