2019-12-13T16:06:30+03:00
Общество

Спасти бездомных от мороза: более сотни малоимущих накормили в Ставрополе

Гостей «доброго обеда» кормили рыбным супом, гречневой кашей, а также сладким чаем и вкусными пирожками
Ася АСРЯН
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Акцию благословил митрополит Ставропольский и Невинномысский КириллАкцию благословил митрополит Ставропольский и Невинномысский КириллФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В холодную погоду особенно несладко приходится тем, у кого нет постоянной крыши над головой. Для них и тех, кто еле сводит концы с концами в Ставрополе, 13 декабря устроили благотворительную акцию.

Собралось много людей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Собралось много людейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Так, с утра во дворе Андреевского собора развернулись мобильные пункты оказания помощи малоимущим ставропольцам. Бездомных, бедных малышей из многодетных семей, инвалидов и одиноких пенсионеров ждали горячие обеды.

Для многих эта тарелка горячего была первой за месяц Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Для многих эта тарелка горячего была первой за месяцФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

К столикам за вкусным питанием подходили дети, бомжи, пожилые люди и просто те, у кого временные финансовые трудности.

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл первый начал раздачу еды Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл первый начал раздачу едыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Более 150 гостей «доброго обеда» накормили рыбным супом, гречневой кашей с поджаркой, а также сладким чаем и вкусными пирожками. Акцию благословил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. С его подачей множество порций горячих обедов разлетелось на «ура», некоторые бездомные приходили за добавкой.

Можно было получить благословение у митрополита Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Можно было получить благословение у митрополитаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Благотворительная акция по оказанию срочной социальной помощи малообеспеченным ставропольцам проходит каждый год. По словам организаторов, кормить горячими обедами бедняков будут до тех пор, пока в городе не установится хорошая погода.

Все кормящиеся разместились за общими столами Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Все кормящиеся разместились за общими столамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Было очень вкусно Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Было очень вкусноФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кто-то прятал пирожкм в сумки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кто-то прятал пирожкм в сумкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

"Горячие обеды для малоимущих" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

"Горячие обеды для малоимущих"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Были люди и в норковых шубах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Были люди и в норковых шубахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Некоторые люди просили добавки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Некоторые люди просили добавкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Горячее первое Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Горячее первоеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сладкий чай Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сладкий чайФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Было очень сытно и вкусно Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Было очень сытно и вкусноФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Малоимущие надеются, что таких акций станет еще больше Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Малоимущие надеются, что таких акций станет еще большеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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