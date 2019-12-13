Спасти бездомных от мороза: более сотни малоимущих накормили в Ставрополе

В холодную погоду особенно несладко приходится тем, у кого нет постоянной крыши над головой. Для них и тех, кто еле сводит концы с концами в Ставрополе, 13 декабря устроили благотворительную акцию.

Собралось много людейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Так, с утра во дворе Андреевского собора развернулись мобильные пункты оказания помощи малоимущим ставропольцам. Бездомных, бедных малышей из многодетных семей, инвалидов и одиноких пенсионеров ждали горячие обеды.

Для многих эта тарелка горячего была первой за месяцФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

К столикам за вкусным питанием подходили дети, бомжи, пожилые люди и просто те, у кого временные финансовые трудности.

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл первый начал раздачу едыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Более 150 гостей «доброго обеда» накормили рыбным супом, гречневой кашей с поджаркой, а также сладким чаем и вкусными пирожками. Акцию благословил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. С его подачей множество порций горячих обедов разлетелось на «ура», некоторые бездомные приходили за добавкой.

Можно было получить благословение у митрополитаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Благотворительная акция по оказанию срочной социальной помощи малообеспеченным ставропольцам проходит каждый год. По словам организаторов, кормить горячими обедами бедняков будут до тех пор, пока в городе не установится хорошая погода.

Все кормящиеся разместились за общими столамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Было очень вкусноФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кто-то прятал пирожкм в сумкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

"Горячие обеды для малоимущих"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Были люди и в норковых шубахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Некоторые люди просили добавкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Горячее первоеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сладкий чайФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Было очень сытно и вкусноФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН