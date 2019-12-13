Вспорол и выбросил: владельцем официальной живодерни в Дагестане был местный депутат

Против депутата, владевшего официальной живодерней в Хасавюрте, возбудили уголовное дело по второй части 245 статьи (жестокое обращение с животными). Сотрудники МВД по Дагестану провели проверку и нашли подтверждения жалобам зооактивистов, передает пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что с апреля 2019 года ООО "Коммунальщик" действительно отлавливала и стерилизовала бродячих собак в Хасавюрте, а также содержала их в приюте. Тех животных, которые погибали после операции, сотрудники организации сбрасывали в скотомогильник, находящийся в пригороде.

Владельцем ООО "Коммунальщик" был местный депутат от "Справедливой России" Шамсулгуда Магомедов. Как ранее сообщала "КП - Северный Кавказ", чиновник выиграл тендер на оказание услуг по отлову и стерилизации бродячих собак. Сумма контракта с администрацией Хасавюрта - 2,7 миллиона рублей. Деятельность фирмы прекращена.

[+18] Кадры со скотомогильника. Видео: МВД по Дагестану.

Напомним, официальную живодерню нашли 7 декабря. Зоозащатники опубликовали шокирующие кадры со скотомогильника приюта. Автор ролика показывал, как стерилизовали отловленных собак: им (скорее всего, на живую) вспарывали животы и вырезали детородные внутренние органы. На месте активисты нашли разбросанные фрагменты внутренностей, в том числе - кишки. На некоторых телах были наскоро наложенные швы, через которые виднелись огромные просветы.

- Выделенные средства отмываются путем убийства собак, "стерилизуют" всех — и щенят, и старых, и больных! Огромная смертность среди "стерилизованных" собак! Вспоротых собак сваливают в могильную яму рядом с живодерней, - писали зооактивисты. Видеоролик руководство Instagram пометило как "потенциально неприемлемый контент".

Фото: стоп-кадр

На кадры тогда отреагировали многие медийные персоны, в том числе - председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Депутат выступил с заявлением, что отправил материалы в прокуратуру, полицию и главе Дагестана Владимиру Васильеву и держит ситуацию под контролем. В тот же день пресс-служба МВД по республике сообщила, что проведет проверку ситуации.

Отметим, что сейчас на сайте госзакупок висит новый тендер от администрации Хасавюрта на оказание таких же услуг. Сумма нынешнего контракта равна двум миллионам рублей.

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Свою деятельность ООО "Коммунальщик" ведет по госконтракту с администрацией Хасавюрта [фото]