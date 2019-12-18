2019-12-18T09:56:29+03:00
Общество

«Это стало последней каплей»: в Чечне объяснили причину отчисления двух «проклятых» в сети студентов

По словам директора учреждения, к первокурсникам было много претензий
Ася АСРЯН
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Студенты получили шквал «проклятий» от «благодарных слушателей» за «аморальную песню»Студенты получили шквал «проклятий» от «благодарных слушателей» за «аморальную песню»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Студенты первого курса Чеченского государственного колледжа культуры и искусства Магомед и Халима «прославились» в сети исполнением популярной песни.

Молодые артисты пропели несколько строчек композиции «Моя маленькая панда, моя Джоконда, моя ты анаконда, сняв это на камеру смартфона. А потом получили шквал «проклятий» от «благодарных слушателей» за «аморальную песню».

В сети также появился документ приказа об их отчислении. Позже директор учебного заведения Анжелика Зубайраева объяснила журналистам «Чечня Сегодня» причину отчисления певцов. По ее словам, первокурсники действительно отчислили. Однако, не за исполнение этой песни.

Чеченских студентов "прокляли" за неприличную песню.

— Они нарушили правила поведения в колледже, у нас в уставе написано, что видеосъемка на территории колледжа строго запрещена. У нас были претензии к этим студентам уже давно, у них по три выговора, они не посещали занятия, и вот это стало последней каплей, — рассказала директор колледжа.

Зубайраева добавила, что на каждой двери учебного заведения написано, что «видеосъемка запрещена». Педагог считает, что если бы «студенты ходили на свои занятия», они бы сами это увидели.

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Порция оскорблений от «благодарных слушателей» досталась и родственникам певцов [видео] (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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