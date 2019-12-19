Помиловать «Кровавого Рузвельта»: Путина просят амнистировать опаснейшего мэра-террориста

Освободить и амнистировать якобы невиновного мэра-террориста, которого задерживал спецназ на вертолётах и бронетехнике — такое шокирующее предложение прозвучало во время большой пресс-конференции Владимира Путина в Москве. Его озвучила главный редактор издания «Школа. Гимназия. Лицей» Светлана Дробышева.

— Прошу помиловать человека, который установил в 2006-м году памятник «Русской учительнице», 25 метров высотой в Махачкале. Это Саид Амиров, который сейчас в заключении. По многочисленным данным это был наговор, — считает журналистка.

Саид Амиров с приговором так и не согласился. Утверждал, что его оклеветалиФото: "КП" Архив

К несчастью, следствие считало совершенно иначе. Амиров был одним из самых влиятельных людей Дагестана, с 1998 по 2013 год возглавляя Махачкалу — самый большой город и столицу республики. Его задерживали с помпой: к дому пригнали бронетехнику и вертолёты со спецназом. Всё потому, что политика связывали с террористическим бандподпольем. Глава СК Александр Бастрыкин признавался, что «операцию готовили два года с тем, чтобы она прошла успешно».

— По поводу помилования Амирова: да, такие обращения поступают многократно. Но есть же решение суда по этому поводу. В ходе следствия его преступления были установлены и доказаны. В этом сомнения нет. Вопрос о помиловании носит совсем другой характер и это делается совсем по иным основаниям, — ответил Владимир Путин.

Зенитно-ракетный комплекс, из которого Амиров собирался сбить самолётФото: "КП" Архив

В ходе следствия у Амирова нашли целый арсенал, вплоть до зенитно-ракетных комплексов. Суд установил его причастность к организации теракта в торгово-развлекательном комплексе «Москва» в Каспийске. Кроме того, удалось узнать, что экс-мэр готовил покушение на главу регионального отделения пенсионного фонда Дагестана Сагида Муртазалиева — самолёт, в котором он летел, должны были сбить из зенитно-ракетного комплекса. И, ко всему прочему, заказал убийство и.о. руководителя районного следственного отдела СКР Махачкалы Арсена Гаджибекова. Силовик провинился, организовав проверку и обыск в здании администрации советского района Махачкалы без позволения Амирова, за что был жестоко убит.

Сначала Саида Амирова приговорили к 10-ти годам колонии, но когда вскрылась его причастность к организации взрыва в Каспийске, он получил пожизненное заключение.

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