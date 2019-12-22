2019-12-22T18:15:17+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов стал папой в третий раз

У прославленного спортсмена родился сын
Полина ШАПОШНИКОВА
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Нурмагомедов уже воспитывает двоих детейНурмагомедов уже воспитывает двоих детей
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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов стал отцом в третий раз, сообщает источник из окружения спортсмена. Супруга родила ему мальчика. У пары уже есть четырехлетняя дочка Фатима и двухлетний сын Магомед. Как назовут еще одного наследника Нурмагомедова, пока остается загадкой.

Поклонники и коллеги дагестанского бойца уже начали поздравлять молодого папу.

О жене 31-летнего Нурмагомедова известно не много. Они вместе учились в школе села Сильди Цумадинского района Дагестана и тогда понравились друг другу. Но сыграли свадьбу с Патимат значительно позже, ведь у прославленного бойца было так много амбиций и так мало времени на личную жизнь.

К середине 2013, когда Хабиб вернулся после очередного боя в Дагестан, то попросил отца поехать к родителям Патимат на сватовство. Те согласились. Свадьбу играли традиционно пышно, но лицо супруги, скрытое за непроницаемыми белыми одеждами, так никто из посторонних не разглядел. Поклонники спортсмена до сих пор гадают, как выглядит загадочная Патимат.

Через два года после свадьбы, в 2015 году у супругов родилась дочь, Фатима Нурмагомедова, а в 2017 — Магомед.

Кстати, свой недавний бой с американцем Дастином Порье российский чемпион посвятил своему тогда еще нерожденному второму сыну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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