2019-12-25T10:43:58+03:00
Общество

«Ужасно не люблю извиняться»: Максим Галкин рассказал, почему не ездит в Чечню

Артист выступал перед раненными солдатами во время второй чеченской войны
Ася АСРЯН
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Артисту стало жаль солдат, которые лежали в холодных палаткахАртисту стало жаль солдат, которые лежали в холодных палаткахФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Артист Максим Галкин в интервью YouTube –каналу «А поговорить?» рассказал о своей поездке в Чечню в 2000 году. В тот военный период он посетил республику по просьбе тогдашнего министра культуры Михаила Швыдкого.

Юморист и несколько других артистов решили поддержать выступлениями участвующих в военных действиях солдат.

— Я пробыл там три дня, условия были тяжелые. Корпуса были построены без котельной, отопления не было. Наши спальни обогревались калорифером. Я спал в дубленке, но, у солдат условия, конечно, были хуже. Мы ходили по палаткам, где лежали раненные солдаты и около 20 –минут выступали перед ними. Солдаты лежали под тонкими одеялами. Это был шок для меня, мне было их так жалко. А их палатки отапливались печками-буржуйками, — вспоминает артист.

После чего ведущая программы задала Галкину вопрос: А, правда, что ты говорил, что не посещаешь с тех времен Чечню?

— Да, так сложилось. Я слишком говорлив, боюсь сказать что-то лишнее. Я очень дипломатичный человек, но все же, люблю некую свободу высказываний. Я всегда боюсь, что не то скажу, и не так воспримут. А объяснять, извиняться, я ужасно не люблю. Я привык отвечать за свои слова. Я вижу, что артисты, которые туда ездят, они немного царедворствуют, я так не умею. Не могу в этот хор, у меня голос будет выдаваться из этого хора, — объяснил свою позицию Максим Галкин.

Также юморист поделился, что сейчас в горячие точки с гастролями не ездил бы. Не стал, бы рисковать, так как раньше, потому, что дома его ждут и нуждаются в нем двое детей.

— Я чувствую перед ними большую ответственность, —добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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