2019-12-25T10:55:11+03:00
Происшествия

Пенсионерки-хулиганки устроили дебош на рейсе "Москва-Нальчик"

Из-за женщин пришлось совершить экстренную посадку в Магасе
Антон ШАПОВАЛОВ
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Женщинам грозит административное наказаниеЖенщинам грозит административное наказание
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Две пенсионерки из Кабардино-Балкарии устроили дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Нальчик. Женщины поссорились с бортпроводницей, которая попросила одну из них пересесть на другое место, передает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СКФО.

Как утверждает капитан воздушного судна, во время полета жительница Терека пересела на место, которое не соответствует тому, какое у нее указано в посадочном талоне. Бортпроводница попросила женщину пересесть, но та игнорировала ее слова. Когда пассажирка все-таки обращала внимание на сотрудницу авиакомпании, она в грубой форме отказывалась подчиняться.

За свою землячку вступилась другая женщина, которая стала нецензурно оскорблять бортпроводницу. Как уверяют очевидцы, которые находились на борту самолета, пожилые хулиганки были приятельницами. Двухчасовой полет наскучил им, и они решили скоротать время за беседой.

В итоге 60- и 63-летняя пенсионерки устроили дебош, из-за чего капитан самолета экстренно посадил воздушное судно в Магасе. В местном аэропорту женщин ждали полицейские и административное наказание.

- Против двух жительниц города Терека полицейские составили административные протоколы за совершение правонарушений, предусмотренных шестой частью статьи 11.17 (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна) и первой частью статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

ИСТОЧНИК KP.RU

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