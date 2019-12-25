2019-12-25T12:35:32+03:00
Конкурсы и тесты

Конкурс «Мой ребенок — 2019» (Южная Осетия)

Победивший малыш или малышка получит ценный приз от «КП»
Андрей ЗОБОВ
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Конкурс «Мой ребенок - 2018» (Южная Осетия)Конкурс «Мой ребенок - 2018» (Южная Осетия)
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В течение года «Комсомольская правда» публиковала фотографии самых радостных, смешных, добрых, очаровательных и красивых детей, которые присылали нам вы, дорогие читатели. Теперь пришло время выбрать самого-самого — 25 декабря в 12:00 мы запустим голосование по конкурсу «Мой ребёнок-2019»!

Голосование будет идти 16 дней: в полдень 10 января оно закроется, а мы объявим победителя конкурса. Ребёнок получит ценные призы от «Комсомольской правды».

Удачи вашим детям!

ИСТОЧНИК KP.RU

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