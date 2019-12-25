2019-12-25T16:12:02+03:00
Общество

«Я должна жить ради детей»: из-за ошибки врачей мать 6 малышей борется с раком 4 стадии

Только в 36 лет Индира узнала, что тяжело больна [эксклюзив kp.ru]
Евгения СОКОРЕВА
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Еще в 2016 году врачи могли начать лечение, но не разглядели рак.Еще в 2016 году врачи могли начать лечение, но не разглядели рак.Фото: Евгения СОКОРЕВА
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Индира — многодетная мать. Воспитывает аж 6 детей! Никогда помощи не просила. Работала в поле. В жару и холод пропалывала капусту. Муж раньше служил в полиции — теперь трудится водителем скорой. Заработок у большой семьи Альботовых, надо понимать, очень скромный. Живут на Северном Кавказе, в Кабардино-Балкарии. Своего жилья нет. Льгот никаких не получают. В садик детишек оформляли сами. И лечатся теперь также: рассчитывают лишь на себя. У Индиры в 36 лет нашли рак 4 стадии.

- Вы знаете, если бы дети были взрослые... Я бы даже не просила лечение, - признается Индира корреспонденту «КП-Северный Кавказ». - Но они маленькие. Я должна жить ради детей.

Наша героиня с детками

Наша героиня с детками

«ВРАЧИ СКАЗАЛИ ШИШКИ ПРОГРЕВАТЬ»

- В 2016 году я нащупала на груди маленькую шишку, когда купалась. Сделала УЗИ. Оказалось, шишка есть и на другой груди. Врач частной лаборатории посмотрел и сказал, что «ничего такого нет». И назначил прогревание, - рассказывает многодетная мама. - Я неделю ездила делать прогревание.

Врач посоветовал провериться «по-женски». Но Индира радовалась, что «шишки» не опасны, откладывая осмотр. Пахала в поле как проклятая.

- Когда я одна в поле пропалывала капусту, открылось кровотечение. Сама вызвала скорую. Кровотечение остановили. Неделю лежала в больнице. Ничего не нашли. Я снова вернулась на работу. Потом все повторилось дважды. В декабре 2018 года опять открылось кровотечение, тогда только сделали гистологию. Анализы отправили в Нальчик. Так узнали о болезни, - продолжает героиня.

С мужем

С мужем

«РАК ПОЖИРАЕТ МЕНЯ»

Врачи республиканской больницы отправили результаты в Москву. В начале февраля 2019-го Индира полетела в столицу. Обследование подтвердило: «Рак шейки матки».

- Я прошла 35 курсов лучевой терапии и пять — химии. Три месяца находилась в Москве. В апреле решила после лечения сделать ПЭТ КТ. Обнаружили метастазы в лёгких, брюшной полости и в малом тазу.

Из-за лечения женщина потеряла красивые волосы

Из-за лечения женщина потеряла красивые волосы

Индира потеряла волосы, но старается не расстраивать близких и чаще улыбаться. Хотя сил уже едва хватает. Признается: «Рак пожирает меня. Химия — сжигает. Это очень больно».

- Я не просила бы помочь, но дети...Спрашивают постоянно: «Мамочка, когда ты поправишься? Почему ты плачешь? Почему у тебя нет волос?»... А ты лежишь и не можешь ответить. Очень больно. Помогите моим детям не терять маму.

ЧИТАТЕЛЬ ПОМОГИ!

Пенсия Индиры 8 тысяч рублей. Зарплата мужа — 13 тысяч. На лечение семья уже потратила около миллиона. Очень помогают земляки, которые узнали о беде в соцсетях. Но если вы также хотите оказать поддержку, оставляем здесь номер карты: 4817-7601-5838-3376

ИСТОЧНИК KP.RU

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