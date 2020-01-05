Щенку дали миллион на лечение — на живодеров объявили охоту: что стало со «взорванными» собаками

Незадолго до Нового года на стройке в ауле Инжич-Чукун (Карачаево-Черкесия) нашли «взорванных» петардами беременную суку и ее щенка. Животным разорвало пасти и до мясо обожгло передние лапы. Акт живодерства подтвердил ветеринар. История нечеловеческой жестокости прогремела на всю страну.

Не для слабонервных! Живодеры взорвали петарды в пасти щеночка и его матери.

СОБРАЛИ МИЛЛИОН

Взрослая собака не выжила. Местные волонтеры объяснили, что Эльза (так ее назвали) будучи «в положении» потеряла много крови на операционном столе. Ее уже похоронили:

Беременная собака, которой разорвало пасть от петарды, не выжила.

София (кутенок) выкарабкалась. Сейчас на счету ее кураторов больше 1 млн рублей. После публикации в «КП» и огласки в социальных сетях деньги на лечение присылали со всей страны:

Приличную сумму потратят на лечение Софи. Остальное пойдет на траты приюта в целом

Крошка с "взорванной" пастью в клинике в первые дни.

Сбор закрыли. К каждому потраченному рублю прикладывают выписки из клиник и чеки. И все равно волонтеры пишут «оправдательные» письма. С обидой признаются, что люди заклеймили их «мошенниками». Анара — это он еще до всей шумихи взялся спасать собак и стал куратором, даже прокляли.

Счета за лечение Софи

- Средства будут постепенно вноситься на счет Софи в клинике, - отчитываются общественники. - Остаток средств (если останется) пойдет на содержание животных в приюте.

ЛЕЧАТ В МОСКВЕ

Софи сейчас в клинике «Белый клык» в Москве. Много денег уже потрачено. «Гной ведрами лился» - описывали состояние щенка кураторы.

Малышке уже сняли с челюсти установленную ранее конструкцию. Объясняют: только боль доставляла и рвала ткани.

"Взорванный" петардами щенок выжил. Сейчас находится в Москве.

- Хирург зачистил всё в ротовой полости, удалил осколки костей и неживые ткани. Из совсем нехорошего: язычок очень сильно пострадал от взрыва, остался только корень языка. Водичку самостоятельно пить она не сможет, ей потребуется пожизненный уход, - рассказывают волонтеры. - Из немного хорошего: есть небольшой кусочек нижней челюсти с сохраненными зубками. Ситуация у нас очень непростая, но шаг за шагом мы будем бороться!

Вот так Софи везли в Москву.

На 7 января Софи записана в операционный план к хирургу. Запланирована пластика верхней губы — нужно «подсобрать» поврежденную кожу. У крохи еще стоит зонд через ротовую полость, что тоже травмирует пораженные участки. Зонд поэтому извлекут и установят эзофагостому (искусственный наружный свищ пищевода — прим. Авт.).

На последней встрече, радуются кураторы, Софи отдохнула, наконец-таки, от боли. Виляла хвостиком, «потягушки» устраивала. Волонтеры надеются, еще не все потеряно.

НА ЖИВОДЕРОВ ОБЪЯВИЛИ ОХОТУ

А тем временем неизвестные разыскивают садистов, изувечивших бездомышей. В популярных сообществах против живодеров «ВКонтакте» в постах со ссылкой на статью в «КП-Северный Кавказ» пользователь Денис Д. указывает: «300.000 рублей тому, кто поможет найти преступников убивших собак». Связаться с «охотником» мы не успели. Аккаунт он удалил.

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