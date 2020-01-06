2020-01-06T17:40:02+03:00
Спорт

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе 9-12 января 2020: где смотреть

«КП» публикует расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе с 9 по 12 января 2020 [информация обновляется]
Иван НЕТРЕБКО
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Четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе пройдет с 9 по 12 января 2020Четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе пройдет с 9 по 12 января 2020Фото: REUTERS
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Четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхове пройдет с 9 по 12 января 2020 года. Расписание трансляций уже известно. А вот c составом сборной России долго не было ясности. Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Эдуарл Латыпов не отобрались на этапы Кубка мира в январе - после Оберхова гонки состоятся в Рупольдинге (15-19 января) и Поклюке (23-26 января). По правилам биатлонистов могли взять в команду тренерским решением. Так и произошло. За две недели до этапа в Оберхове старший тренер мужской сборной Сергей Белозеров подтвердил - те, кто бегал в декабре, продолжат выступать и в январе. Но через день в Правлении Союза биатлонистов России решили, что для Малышко нет места даже в резерве и 32-летний олимпийский чемпион Сочи-2014 едет домой.

31 декабря на официальном сайте СБР был опубликован окончательный состав сборной России.

Для участия в Кубке мира:

мужчины - Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Никита Поршнев, Саид Каримулла Халили;

женщины - Лариса Куклина, Светлана Миронова, Кристина Резцова, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт

в Кубке IBU:

мужчины - Ильназ Мухамедзянов, Алексей Слепов, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Василий Томшин, Вадим Филимонов.

женщины - Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева, Анна Никулина, Анастасия Поршнева,

Виктория Сливко, Полина Шевнина.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхове. 9-12 января 2020

9 января, четверг

Спринт, женщины

16:10 (Матч ТВ), 16:30 (Eurosport)

В записи 9 января - 20:00 (Eurosport), 21:00 (Eurosport 2)

В записи 10 января - 1:30, 14:15, 17:50 (Eurosport), 2:05, 15:30 (Eurosport 2), 9:30 (Матч ТВ)

10 января, пятница

Спринт, мужчины

16:10 (Матч ТВ), 16:25 (Eurosport)

В записи 10 января - 22:20 (Eurosport), 18:30, 23:20 (Eurosport 2)

В записи 11 января - 9:15 (Матч ТВ),

11 января, суббота

Эстафета, женщины

13:40 (Матч ТВ, Eurosport 2)

В записи 11 января - 19:45 (Eurosport 2)

В записи 12 января - 2:30 (Eurosport), 9:40 (Матч ТВ)

Эстафета, мужчины

15:50 Матч ТВ, 16:30 Eurosport

В записи 11 января - 20:45 (Eurosport 2)

В записи 12 января - 3:30 (Eurosport)

12 января, воскресенье

Масс-старт, женщины

14:30 Eurosport, 14:35 Матч ТВ

Масс-старт, мужчины

16:05 Матч ТВ, 16:30 Eurosport

Информация о трансляциях масс-старта в записи появится позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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