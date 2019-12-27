«Заставляли работать за еду»: москвичка сбежала из изнурительного рабства в Дагестане

Безработной и голодающей жительнице Москвы обещали хорошую зарплату, трехразовое питание и теплую ночлежку. Отчаявшаяся Ольга, недолго думая, отправилась с работодателями в Дагестан.

«Заботливых хозяев» не смущало отсутствие у женщины паспорта и других документов. Несколько мужчин успешно провезли Ольгу через все посты и ночью бросили ее на новой работе.

Тут женщина поняла, что ни о какой теплой ночлежке мечтать не придется. Хозяева частного тепличного комплекса с ней не церемонились, сразу после дороги вручили в руки орудие труда и в грубой форме отправили работать.

— Эта была такая глушь, что она потом даже не смогла толком объяснить, где находятся эти парники, — делится волонтер движения «Альтернатива».

Больше месяца Ольга занималась там выращиванием овощей. С первых же дней она поняла, что никто тут никому не платит, эксплуатируют за кусок хлеба. При этом не скупятся на оскорбления в адрес работяг. Терпеть было невозможно, ночью Ольга отправилась на побег.

Вместе с собой она «увезла» из рабства молодого человека по имени Алексей. Однако когда они добрались до Махачкалы, парень потерялся. А его напарница по несчастью Ольга обратилась в полицию дагестанской столицы.

Волонтеры помогли ей добраться до Москвы. Сейчас несчастной помогают восстанавливать документы. Остается найти Алексея, чтобы помочь бедолаге вернуться домой. Так как, по словам активистов «Альтернативы», его найдут хозяева парника и заставят снова работать за еду.

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