"Пела из-под палки": Меладзе раскритиковал Шнурова за вылет Рагды Ханиевой из "Голоса"

Вылет ингушской певицы Рагды Ханиевой в полуфинале шоу "Голос" на "Пером канале" расстроил не только ее фанатов. Явное недовольство произошедшим высказал продюсер Константин Меладзе, заявивший, что Ханиева у Шнурова пела "словно из-под палки".

Меладзе считает, что Ханиевой неправильно подбирался репертуар, и она пела не то, что хотела. Песня "Нас не догонят", с которой Ханиева выступила в полуфинале, не позволила ей завоевать решающих голосов наставника. Шнуров отдал Ханиевой 40 процентов голосов, а ее сопернику по команде Антону Токареву - 60. Зрительское голосование спасти ингушку не смогло.

Мнение Меладзе разделил актер Дмитрий Нагиев, заявивший, что Шнуров был "раздавлен" после выступления Ханиевой.

- Тебя Меладзе раздавил как трактором, - сказал Нагиев.

- Меня невозможно раздавить, - возразил Шнуров. По его мнению, Ханиева выступила хорошо, "на полную мощность". Песня получилась.

- Имею право на такое видение, как и любой, - сказал Шнуров. - Ребятам спасибо, что доверились мне.

Пользователи Youtube также раскритиковали Шнурова после вылета Ханиевой.

- Сергей, к сожалению не справился с талантом Рагды и просто завалил ее. Антону давались песни ровно под его голос, на РАгде ставились эксперименты, - написала Елена Харо.

Часть зрителей попеняли лидеру "Ленинграда" на слишком мудреную задумку с национальным ансамблем на сцене. Рагде аккомпанировал ансамбль народного танца "Ингушетия".

Часть же зрителей посчитала, что девушка была просто не в голосе и не смогла взять высокие ноты.

Рагда Ханиева вылетела из шоу "Голос".

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