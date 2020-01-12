2020-01-12T19:15:19+03:00
Общество

«Украл, выпил, задремал»: в Беслане вор-домушник напился и уснул на месте преступления

Все похищенное имущество рецидивист тут же продал проезжавшему мимо таксисту [видео]
Ася АСРЯН
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Когда в дом прибыли правоохранители, злоумышленник пытался сбежать, но не удалосьКогда в дом прибыли правоохранители, злоумышленник пытался сбежать, но не удалосьФото: "КП" Архив
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Незваного гостя обнаружила, войдя в свой дом, жительница Беслана. Женщина вернулась под утро, увидела разбитое окно и сразу же обратилась к полицейским. В одной из спален хозяйки спокойно дремал пьяный рецидивист.

А до этого он успел обокрасть ее дом. Причем вынес все, что видел: посуду, предметы интерьера, скатерти и прочее.

Недолго думая, мужчина все нажитое «легким трудом» продал проезжавшему мимо таксисту. А на вырученные деньги купил алкогольные напитки и устроил одинокое застолье. Изрядно перебрав со спиртным, вор крепко заснул на месте преступления.

Когда в дом прибыли правоохранители, злоумышленник пытался сбежать, но не удалось.Его задержали и доставили в полицейский участок.

в Беслане вор уснул на месте преступления.

Как позже выяснилось, задержанный – ранее судимый 46-летний житель осетинского села Карджин.

По данным пресс-службы МВД по Северной Осетии, часть похищенного имущества уже найдена. Против рецидивиста возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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