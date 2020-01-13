2020-01-13T01:06:29+03:00
Общество

Следователи раскрыли мотив резонансного убийства главы центра «Э» Ингушетии

Выявлена причастность задержанного Хасана Полонкоева к убийству Эльджаркиева и его брата
Ася АСРЯН
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2 ноября, на западе Москвы наёмный киллер расстрелял главу ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева (справа) и его брата Ахмеда2 ноября, на западе Москвы наёмный киллер расстрелял главу ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева (справа) и его брата Ахмеда
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Одним из громких уголовных дел прошлого года стало убийство начальника центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его родного брата. Резонансное преступление произошло 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве.

Однако мотив преступления стал известен лишь накануне. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» поделился заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов.

- Мотивом преступления явилась профессиональная деятельность Эльджаркиева. При этом у нас пока нет оснований говорить о том, что офицер мог быть убит из мести или на религиозной почве, - прокомментировал Краснов.

Он также добавил, что следователи установили причастность к совершенным преступлениям Хасана Полонкоева и других лиц. Действуя в составе организованной банды, злоумышленники совершили вооруженное посягательство на офицера, пытаясь помешать ему пресечь их преступную деятельность.

Напомним, по версии следствия, в тот злополучный вечер всё происходило так: киллера Курейшу Картоева и его сообщника Ахмеда Арапиева «подбросил» до места преступления ингушский таксист Гелани Костоев. Появления Ибрагима Эльджаркиева ждали в машине.

Убийство Ибрагима и Абдулахмеда Эльджаркиевых.

Увидев цель, убийца сорвался с места и в упор застрелил силовика. Абдулахмед Эльджаркиев, который, выскочив из машины, попытался спасти брата. Киллер не колебался. Сделав контрольные выстрелы в голову, Картоев сбежал с места преступления и вернулся в такси.

Преступники продумали план отступления: на авто был прикреплён номер другого, очень похожего внешне автомобиля. Поэтому в первые часы полиция шла по ложному следу. Однако, благодаря камерам и системе «Поток», такси удалось найти.

Сначала водитель Гелани Костоев полностью отрицал свою причастность к преступлению. Но на допросе раскололся, рассказав, с кем и зачем ехал на Академика Анохина. Его слова подтвердил биллинг телефонов.

11 ноября Басманный суд Москвы арестовал Костоева. Ему вменяют «Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконное хранение оружия, совершенное организованной группой».

Арапиева и Картоева тут же объявили в розыск. Удалось выяснить, что они скрылись на Кавказе. Киллера так и не поймали, но 15 ноября суд заочно арестовал его по тем же двум статьям. А 21 числа в пригороде Назрани попался Ахмед Арапиев. На следующий день суд отправил его в СИЗО как предполагаемого соучастника.

После этого следствие начало искать заказчиков.

Под подозрение попали несколько влиятельных членов ингушского вирда (общины — ред.) последователей суфийского проповедника XIX-го века Батал-Хаджи Белхороева. И не случайно: во-первых киллер Курейша Картоев был членом секты баталхаджинцев, во-вторых сам Ибрагим Эльджаркиев был уверен, что в январе 2019 года первое покушение на него организовали именно они. 25 ноября следствие одновременно нагрянуло с обысками в дома нескольких подозреваемых.

Всего в рамках расследования уголовного дела арестованы 12 человек, еще один арестован заочно. Никто из них вину не признает, информирует ТАСС.

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Только сам киллер успел ускользнуть от правоохранителей и бежать за границу [фото, видео] (подробнее).

Киллер главы ЦПЭ Ингушетии бежал из страны, прикрываясь чужой женой и ребёнком

Следователи нарисовали окончательную картину бегства предполагаемого преступника. Если сначала прошла оперативная информация, что он выехал из столицы на рейсовом автобусе сообщением «Москва — Хасаавюрт», то теперь известно, что киллер из Москвы улетел. При чём, судя по записям камер наблюдения, Картоев сбежал в сопровождении женщины и ребёнка (подробности).

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Полиция распространила ориентировку на подозреваемого в убийстве начальника центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, успешного нейрохирурга Ахмеда. По данным правоохранительных органов, преступник может скрываться в Назрани, где он жил до последнего времени, или в другом населенном пункте республики (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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