«Выжил там, где это было практически невозможно!»: волонтеры спасли пса от живодеров, но хозяева бросили его умирать

Еще пару лет назад в Кабардино-Балкарии заговорили о злополучном месте, которое в Instagram «захештегали» #захарованальчиксмерть. История простая: во дворе на улице Захарова в городе Нальчик массово травили собак. Тех, что пристроила в будки и стерилизовала местная жительница. Агрессии животные не проявляли. Совсем были ручные. Но после смерти хозяйки, как писали волонтеры, соседи пожаловались в ЖЭК. Будки разгромили. А на дворняжек устроили охоту сами же жильцы. Орудием казни стала отрава.

Одним из обитателей страшного места был белый пес-великан. Его нашли с опухшими ушами и больными лапами. От еды отказывался. Гадали: отравлен или нет?

Бегал больной в Нальчике.

На лечение и транспортировку собирали деньги в Instagram. Собаку назвали «Ханом» и забрали жить в приют соседнего Ставрополья. Свободных вольеров там не нашли. Бедняга ютился в очень маленькой будке.

А далее ему нашли хозяина. Все вздохнули с облегчением. Радовались год. Сейчас громилу снова забрали с улицы в ужасном состоянии. Собака истощена и больна. Могла умереть!Беднягу просто выкинули в одном из сел Ставропольского края.

Собаку, которую спасли от отравления в Нальчике, выкинули умирать на Ставрополье.

- Это Хан, огромный красавец с трагичной судьбой! Он выжил там, где это было практически невозможно! Принимая собаку, поймите уже наконец! Это не вещь! Не корова, чтобы кормить ее зерном! Имейте ответственность, это жизнь! - кричат волонтеры.

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