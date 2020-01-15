2020-01-15T14:00:31+03:00
Дом. Семья

«Всю банку слопала!»: щенок Софи без языка и челюсти поразила врачей

Куратор собаки не поверила своим глазам [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Только посмотрите! А ведь многие кричали: "Усыпите!"Только посмотрите! А ведь многие кричали: "Усыпите!"
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Из московской клиники для животных пришла невероятная новость о щенке Софи. Эту кроху спасали всей страной, когда нашли с пострадавшей от взрыва пастью на стройке в Карачаево-Черкесии. «КП-Северный Кавказ» писала, что собака лишилась языка и практически всей нижней челюсти. После осмотра у ветеринара волонтеры сразу сказали: потребуются пожизненная опека и чуткий уход. «Даже пить сама не сможет» - говорил куратор щенка Анар.

Но накануне, уже поздним вечером, волонтер и куратор Софи из Москвы Елизавета поразила всех, кто следит за судьбой бедняжки:

- Никогда бы не подумала, что буду так счастлива от того, что собака лизнула руку. Чуть в голос не завопила от этого! - делится девушка.

Люди кричали: "Усыпите!!!" А она выжила. САМА КУШАЕТ.

Когда Елизавета только пришла навестить свою подопечную, врачи сказали: «У нас для вас хорошие новости!». Девушка решила: сняли катетер. Но оказалось, что Софи научилась есть сама — без языка и нижней челюсти!

Вся мордочка в корме Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вся мордочка в кормеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я сначала не поверила. В голове не укладывалось. А мне говорят: всю банку слопала! - продолжает волонтер.

Врачи и сами изумились от увиденного. Кормили малютку через стому. Еда капнула на воротник. Вдруг заметили: Софи пытается корм слизать. С разрешения хирурга рискнули покормить с руки. Все получилось!

- Она помогает себе корешком язычка, подталкивает паштет и глотает. А потом долго и с таким удовольствием облизывает руки, она может чувствовать наши руки! - радуется куратор Елизавета.

О тяжелой судьбе Сони знает весь Северный Кавказ и многие в России. На лечение деньги слали отовсюду. Волонтеры получили больше 1 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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