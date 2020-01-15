«Должность — не главное»: Кадыров прокомментировал отставку Медведева и правительства РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию и последующую отставку правительства страны. Чеченский политик назвал события «историческими». Он настаивает, что подобные шаги продиктованы необходимостью «укрепления могущества государства».

— Обращение президента содержит программу, способную коренным образом решить многие социально-экономические задачи. Мы твёрдо убеждены в том, что каждый шаг нашего Президента продиктован заботой об укреплении могущества государства, заботой о народе и каждом человеке в отдельности, — написал политик в соцсетях.

Отдельно Кадыров отметил решительный шаг Дмитрия Медведева. После того, как президент заявил о намерении вынести на референдум вопрос об изменении Конституции РФ, премьер-министр заявил о том, что правительство должно поддержать главу государство и уйти в отставку.

— Владимир Путин принял отставку. Тут же он сообщил, что учреждается должность заместителя Председателя Совбеза РФ. Она уже предложена Дмитрию Медведеву. На этом посту он займётся вопросами обороноспособности и безопасности, имеющими важнейшее значение в связи с происходящими в мире событиями, — сообщил Рамзан Кадыров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/754872" frameborder="0"></iframe> Медведев заявил об отставке правительства.Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что российское правительство в полном составе подало в отставку

Чеченский лидер подчеркнул, что премьеру незачем жалеть о потерянной должности.

— Я очень благодарен правительству и лично Дмитрию Анатольевичу за поддержку, которая непременно оказывалась и мне, и Чеченской Республике в решении сложных задач. Подобное тёплое отношение чувствовали к себе руководители всех регионов. И я убеждён, что название занимаемой должности — это не главное, — подчеркнул политик. — Важно быть достойным членом команды нашего национального лидера Владимира Путина!

Кадыров, многие годы борющийся с терроризмом, прекрасно понимает, с какими трудностями может столкнуться новый заместитель председателя Совета Безопасности России. И чеченский лидер выразил уверенность, что Дмитрию Медведеву по силам достойно исполнять вверенные ему обязанности.

— Я знаком с Дмитрием Анатольевичем ещё с молодых лет! Он и тогда был мудрым, зрелым, сильным политиком, экономистом, стратегом. Сейчас — тем более, ведь он имеет опыт пребывания в должностях Президента и премьер-министра. Об этом как минимум свидетельствует успешная деятельность правительства России по преодолению негативного воздействия враждебной санкционной политики США и Запада против России, — резюмировал политик.

Тем временем сам Рамзан Кадыров сложил свои полномочия главы Чечни и назначил преемника.

КСТАТИ

Кадыров передал обязанности главы Чечни

Рамзан Кадыров сообщил о своей «временной нетрудоспособности». Распоряжение, датированное 13 января, опубликовано на официальном сайте главы республики (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Для реализации всего запланированного»: Путин отправил в отставку правительство

Через час после оглашения Послания Владимир Путин встретился с Дмитрием Медведевым. И как сообщил сайт Кремля, обсуждали «инициативы, озвученные главой государства в Послании, и вопросы, связанные с реализацией его положений». Но после этого началось неожиданное (подробности).

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