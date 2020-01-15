2020-01-15T18:09:22+03:00
Общество

Кадыров передал обязанности главы Чечни

Чеченский лидер делегирует свои полномочия председателю правительства республики Муслиму Хучиеву
Руслан АПОЛЛОНОВ
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В документе чеченский лидер сообщает о своей «временной нетрудоспособности»В документе чеченский лидер сообщает о своей «временной нетрудоспособности»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Рамзан Кадыров сообщил о своей «временной нетрудоспособности». Распоряжение, датированное 13 января, опубликовано на официальном сайте главы республики.

В документе чеченский лидер сообщает о своей «временной нетрудоспособности» и делегирует свои полномочия председателю правительства Чеченской Республики Муслиму Хучиеву.

Напомним, что в феврале 2019 года Кадыров уже временно отказывался от поста главы Чечни из-за гриппа. Тогда эта новость получила широкий резонанс. Общественность гадала, в чём причина этого решения.

Фото: официальный сайт главы Чеченской Республики

Фото: официальный сайт главы Чеченской Республики

Согласно Конституции Чечни, глава может временно отойти от власти, взяв отпуск или серьёзно заболев.

Тогда, чтобы развеять неопределенность, Кадыров решил рассказать о причинах временной отставки на своей странице в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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