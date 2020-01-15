"Она ответила "да": "Руки-Базуки" представил свою шикарную мужиковатую девушку

Кирилл Терешин показал подписчикам свою новую девушку, которая манерами походит на мужчину. С ней (или с ним) "Руки-Базуки" снял несколько видеороликов, которые он выложил на нескольких страницах в соцсетях.

Впервые Даша появилась в медийной жизни Терешина, как и прочие девушки, в качестве объекта его похабных желаний. Блогер вольготно лежал на ней, хватался за грудь, целовал везде.

- Лежу с красивой девушкой Дашенькой. Кожа у нее гладенькая, грудь мягенькая, а губки - сексуальные, - приговаривал "Руки-Базуки". Но подписчиков смутило, что фрик назвал леди по имени: обычно он оставлял всех своих героинь безымянными.

Были потом и другие ролики. В одном Даша обездвижила своего партнера страстным поцелуем, в другом - покривлялась вместе с ним под музыку. Свои отношения они даже подтвердили в социальных сетях. Так, одна из подписчиц спросила блогершу: "Вы что, встречаетесь?" - на что та ответила лаконичным "да".

Страстный убийственный поцелуй Даши и ее первый ролик с Терешиным. Видео: Instagram.

Позже в сеть попали кадры, снятые менеджером Терешина. На них "Руки-Базуки" целуется с Дашей, а представитель фрика это комментирует. Вышло двусмысленно:

- Кстати, вы знаете, что это не девушка, если что. Это мужик!

"Синтоловый качок" Кирилл Терешин целуется с "мужчиной".

Шутка это или нет - не ясно. Каких-то подтверждений сказанным словам нет, но и опровержений - тоже: Даша все прекрасно слышала и только нервно посмеялась.