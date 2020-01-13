2020-01-13T17:24:52+03:00
Спорт

"Руки-Базуки" и Олег Монгол стали официальными бойцами MMA

После боя блогеров начали вести их официальную статистику
Варвара АНТОНОВА
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"Руки-Базуки" и Олег Монгол стали официальными бойцами MMA"Руки-Базуки" и Олег Монгол стали официальными бойцами MMAФото: СОЦСЕТИ
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Крупный иностранный информационный портал "Sherdog", специализирующийся на смешанных боевых искусствах, создал профили Кирилла Терешина и Олега Монгола. После их боя сайт будет следить за спортивной карьерой блогеров.

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Согласно описанию, "Руки-Базуки" и абаканец дрались за пояс "Vityaz Championship World", или "Витязя Чемпионата мира". Пока что бой между блогерами стал единственным в рамках этого звания. Отмечается, что для Олега Перехожева (это настоящее имя Монгола) битва с Терешиным была вторым поединком в карьере. В прошлый раз он с треском проиграл Корнею Тарасову.

Однако в данных "Sherdog" есть погрешности. Так, место рождения Терешина - не Москва, а Пятигорск. Кроме этого, портал определил бой между блогерами как профессиональный, хотя сами организаторы поединка не раз отмечали, что все проходит по альтернативным правилам MMA.

ИСТОЧНИК KP.RU

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