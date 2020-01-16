2020-01-16T15:28:40+03:00
Звезды

Чувственные губы, идеальная фигура: двойника Анджелины Джоли нашли на Кавказе

Пользователи восхищены сходством Алины Цараховой с известной актрисой [фото, видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Алина Царахова (слева) и Анджелина Джоли, Фото: личная страница героини статьи / Global Look PressАлина Царахова (слева) и Анджелина Джоли, Фото: личная страница героини статьи / Global Look Press
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Проницательные, выразительные глаза, высокий лоб, точёные скулы, чувственные губы и идеальный точёный нос — лицо знаменитой американки Анджелины Джоли бесчисленное количество раз называли идеальным. В этих чертах есть всё, что так заводит мужчин: и нежность, и страстность, и своенравное свободолюбие. Миллионы женщин мечтают быть похожими на актрису. Все, кроме Алины Цараховой.

Осетинская Анджелина Джоли Алина Царахова.

29-летняя красавица из Северной Осетии — настоящий двойник Джоли. Конечно же, девушка выглядит куда младше и свежее, напоминая актрису на пике её славы и карьеры. Алина — Джоли времён ленты «Мистер и Мисс Смит», когда американку хотел весь мир.

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Фигура Алины также не уступает обольстительным формам голливудской звезды
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Вот только такая слава девушке совершенно не нужна. Своё сходство со звездой она старается не замечать, а на восторженные комментарии насмешливо отвечает: «я на папу похожа, а у вас с чувством юмора проблемы».

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Алину от Джоли отличает лишь цвет глаз: у актрисы они голубые
1220 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Алина никогда не пыталась скопировать образ Анджелины или повторить её мейкап. Однако потчи на каждом фото красавица как две капли воды похожа на знаменитость. Это невозможно не заметить: на аккаунт красавицы в Instagram сотнями и тысячами стали подписываться восторженные поклонники.

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У девушки исключительно модельная внешность, но выставлять свою красоту напоказ девушка не спешит
1443 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Однако красавица предпочла домашний уют славе блогера: заметив наплыв подписчиков, девушка закрыла свою страницу для посторонних пользователей. И полностью отдалась работе и воспитанию сына Давида.

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Алина с сыном Давидом
1069 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

О семейном положении красавицы известно очень мало. Раньше в Instagram «осетинской Джоли» было немало фотографий с любимым мужем, однако сейчас эти снимки исчезли. Девушка показывает подписчикам лишь своего сынишку, обходя тему семьи стороной.

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Её сравнивают с куклой Барби и Анджелиной Джоли. Она — одна из самых красивых моделей России. Она снималась в клипах Егора Крида в роли его избранницы и возлюбленной. Она — маленькая дагестанская девочка из строгой мусульманской семьи, которая предпочла богатую светскую жизнь строгой традиционалистской культуре, в которой её воспитали (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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