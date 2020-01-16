Чувственные губы, идеальная фигура: двойника Анджелины Джоли нашли на Кавказе

Проницательные, выразительные глаза, высокий лоб, точёные скулы, чувственные губы и идеальный точёный нос — лицо знаменитой американки Анджелины Джоли бесчисленное количество раз называли идеальным. В этих чертах есть всё, что так заводит мужчин: и нежность, и страстность, и своенравное свободолюбие. Миллионы женщин мечтают быть похожими на актрису. Все, кроме Алины Цараховой.

Осетинская Анджелина Джоли Алина Царахова.

29-летняя красавица из Северной Осетии — настоящий двойник Джоли. Конечно же, девушка выглядит куда младше и свежее, напоминая актрису на пике её славы и карьеры. Алина — Джоли времён ленты «Мистер и Мисс Смит», когда американку хотел весь мир.

ts8ali Фигура Алины также не уступает обольстительным формам голливудской звезды

Вот только такая слава девушке совершенно не нужна. Своё сходство со звездой она старается не замечать, а на восторженные комментарии насмешливо отвечает: «я на папу похожа, а у вас с чувством юмора проблемы».

ts8ali Алину от Джоли отличает лишь цвет глаз: у актрисы они голубые

Алина никогда не пыталась скопировать образ Анджелины или повторить её мейкап. Однако потчи на каждом фото красавица как две капли воды похожа на знаменитость. Это невозможно не заметить: на аккаунт красавицы в Instagram сотнями и тысячами стали подписываться восторженные поклонники.

ts8ali У девушки исключительно модельная внешность, но выставлять свою красоту напоказ девушка не спешит

Однако красавица предпочла домашний уют славе блогера: заметив наплыв подписчиков, девушка закрыла свою страницу для посторонних пользователей. И полностью отдалась работе и воспитанию сына Давида.

ts8ali Алина с сыном Давидом

О семейном положении красавицы известно очень мало. Раньше в Instagram «осетинской Джоли» было немало фотографий с любимым мужем, однако сейчас эти снимки исчезли. Девушка показывает подписчикам лишь своего сынишку, обходя тему семьи стороной.

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