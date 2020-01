"Сначала позвонил своему кумиру": балалаечник из Чечни стал миллионером

24-летний участник седьмого сезона шоу "Голос. Перезагрузка" из Чечни Руслан Умханов стал рублевым миллионером. Молодой человек выиграл в очередном розыгрыше лотереи. Об этом сообщает пресс-служба "Столото".

В канун Нового года чеченский певец впервые в жизни купил лотерейный билет. По его словам, он просто хотел испытать удачу - и ему повезло. Теперь балалаечник из Чечни - обладатель миллиона рублей.

Руслан Умханов - Here Without You.Видео: Первый канал

- Увидел сумму на экране телефона и тут же позвонил брату. Обрадовал его неожиданной, но очень приятной новостью, - сказал парень. Ранее он называл своего брата Шарипа человеком, который сильнее всего повлиял на него. Сам же Шарип Умханов участвовал во втором сезоне шоу "Голоса" в 2013 году. За него болел даже Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров призывал голосовать за Шарипа в соцсетях

Этим, однако, не может похвастаться Руслан. В седьмом сезоне он прошел слепые прослушивания. На этом этапе певец запомнился зрителям песней "Here Without You" рок-группы "3 Doors Down". Такой ход посчитали необычным для парня из чеченского селения Толстой-Юрт. В свою команду его взял Константин Меладзе.

Правда, Руслан недолго задержался в сезоне. На следующем этапе, в вокальном поединке с Валерио Згарджи, они пели "Вернись в Сорренто". Уроженец Чечни исполнял партию на русском языке, а его оппонент - на итальянском.

- Меня очень радует, что Руслан постепенно начинает преодолевать свою природную скромность. Это было моим главным опасением. Мне кажется, это единственное, что мешает ему полностью раскрыться, - сказал Меладзе, отдав предпочтение Згарджи.

Валерио Згарджи и Руслан Умханов. Вернись в Сорренто - Поединки.Видео: Первый канал

Теперь у стеснительного чеченца есть миллион рублей, которые он потратит на ремонт в доме и подарок маме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россиянин выиграл миллиард в Новый год

Это самый крупный выигрыш за всю историю проведения лотереи (подробности)