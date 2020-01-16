2020-01-16T20:24:02+03:00
Общество

"Сначала позвонил своему кумиру": балалаечник из Чечни стал миллионером

Певцу и музыканту не везло с самого участия в шоу "Голос" [видео]
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Руслан Умханов. Фото: скрин-шотРуслан Умханов. Фото: скрин-шот
Изменить размер текста:

24-летний участник седьмого сезона шоу "Голос. Перезагрузка" из Чечни Руслан Умханов стал рублевым миллионером. Молодой человек выиграл в очередном розыгрыше лотереи. Об этом сообщает пресс-служба "Столото".

В канун Нового года чеченский певец впервые в жизни купил лотерейный билет. По его словам, он просто хотел испытать удачу - и ему повезло. Теперь балалаечник из Чечни - обладатель миллиона рублей.

Руслан Умханов - Here Without You.Видео: Первый канал

- Увидел сумму на экране телефона и тут же позвонил брату. Обрадовал его неожиданной, но очень приятной новостью, - сказал парень. Ранее он называл своего брата Шарипа человеком, который сильнее всего повлиял на него. Сам же Шарип Умханов участвовал во втором сезоне шоу "Голоса" в 2013 году. За него болел даже Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров призывал голосовать за Шарипа в соцсетях

Рамзан Кадыров призывал голосовать за Шарипа в соцсетях

Этим, однако, не может похвастаться Руслан. В седьмом сезоне он прошел слепые прослушивания. На этом этапе певец запомнился зрителям песней "Here Without You" рок-группы "3 Doors Down". Такой ход посчитали необычным для парня из чеченского селения Толстой-Юрт. В свою команду его взял Константин Меладзе.

Правда, Руслан недолго задержался в сезоне. На следующем этапе, в вокальном поединке с Валерио Згарджи, они пели "Вернись в Сорренто". Уроженец Чечни исполнял партию на русском языке, а его оппонент - на итальянском.

- Меня очень радует, что Руслан постепенно начинает преодолевать свою природную скромность. Это было моим главным опасением. Мне кажется, это единственное, что мешает ему полностью раскрыться, - сказал Меладзе, отдав предпочтение Згарджи.

Валерио Згарджи и Руслан Умханов. Вернись в Сорренто - Поединки.Видео: Первый канал

Теперь у стеснительного чеченца есть миллион рублей, которые он потратит на ремонт в доме и подарок маме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россиянин выиграл миллиард в Новый год

Это самый крупный выигрыш за всю историю проведения лотереи (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Шоу: Голос»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если вы подкатываете к официантке, бармен может вам плюнуть в напиток»: Сотрудница баров и ресторанов рассказала о закулисье своей работы
Девушка откровенно поделилась, кого из посетителей называют «марамой», занимаются ли они интимом на работе, почему их бесят мамочки и как относятся к москвичам
Почему в райском Крыму русский бизнес попадает в бюрократический ад
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, еще не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Но еще больше удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их буквально гонят. Часть 2
Новости 24
Расследуется дело в связи с разрушением старинных башен в Ингушетии
По Ставрополю могут проехать танки и разрушить дороги
Губернатор прокомментировал секс-скандал с мэром Георгиевска
Глава Ставрополья перезванивает по видеосвязи тем, кто в него не верит
Как в Петергофе: в музее Ставрополя внедряют новейшие технологии
В краевом минздраве отреагировали на видео с тараканом в больнице Буденновска
В Дагестане вандал изрезал портреты ветеранов Великой Отечественной войны
В Минводах на проселочной дороге потеряли гроб
Член наркобизнеса из Пятигорска получил длительный срок заключения
На Ставрополье ищут длинноволосую девушку на велосипеде
Скандального адвоката Хасавова оставили под арестом еще на три месяца
На Ставрополье ушлая сиделка продала дом бабушки и забрала ее деньги
На Ставрополье начали готовиться к выплатам увеличенного маткапитала