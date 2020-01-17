2020-01-17T11:28:29+03:00
Дом. Семья

«Рожала на морозе!»: на Северном Кавказе бойцовскую собаку в шрамах перед родами выкинули на холод

Животное с щенками спасли москвичи [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
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История закончилась благополучно!История закончилась благополучно!Фото: Евгения СОКОРЕВА
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Айну с огромным «беременным» животом и глубокими шрамами на теле и морде нашли на улице Северной Осетии. Люди кричали о помощи:

Собаку на большом сроке беременности угрожали убить

Собаку на большом сроке беременности угрожали убить

- Помогите спасти! Собаку на улице грозят убить!

Беспризорница готовилась вот-вот разродиться. Что казалось самым страшным раскладом для волонтеров. Мать — в истощенном состоянии. На улице минус. Это условия для верной смерти новорожденных щенков.

- У собаки начались роды на холоде! - писали местные в пабликах Instagram. - Люди, дайте теплый угол, щенки замерзнут!

Волонтеры из приюта для животных забрали семейство к себе и бросили клич о поиске куратора в своих сообществах. Нашли! И не где-то, а в Москве. Откликнулся Шереметьевский приют.

Брошенная бойцовская собака родила на морозе.

В столице малышей выходили и пристроили в семьи. Забрали в дом и красотку Айну. Посмотрите, как собака преобразилась в заботливых руках:

Айна с маленькой хозяйкой Фото: Евгения СОКОРЕВА

Айна с маленькой хозяйкойФото: Евгения СОКОРЕВА

- Сколько страданий перенесла эта бедная девочка, можно только догадываться по огромному количеству шрамов по всему телу. Рожала на морозе! Но самое главное, для неё все плохое в прошлом. Теперь она счастлива, - радуется общественник из Северной Осетии.

Счастливое семейство! Фото: Евгения СОКОРЕВА

Счастливое семейство!Фото: Евгения СОКОРЕВА

Он также признался, что очень рад такой судьбе маленьких хвостиков.

Маленькие красавчики быстро нашли дом

Маленькие красавчики быстро нашли дом

Одна из крошек

Одна из крошек

Объясняет: на Северном Кавказе собак таких пород заводят для обогащения на бойцовских боях. А спасали малышей совсем не для того, чтобы их калечили ради зрелища.

ИСТОЧНИК KP.RU

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