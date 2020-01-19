Десятки тысяч смельчаков в плавках и сорочках: Крещенские купания в Ставрополе-2020 в объективе «Комсомольской правды»

Крещенские купания в Ставрополе-2020 проходят в городе и крае. Тысячи людей погрузились в ледяную воду прорубей и родников ночью с 18 на 19 января. Утром сегодняшнего дня. И продолжают омовение днем 19 числа. На роднике у Храма Серафима Саровского по улице Октябрьская побывал наш фотокорреспондент.

Деток в этом году почти не окуналиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Всего в регионе оборудовали 85 мест для крещенских купаний. В Ставрополе Крещение Господне можно отметить у «Холодных родников» в Таманском лесу, у родника «Корыта» и у Храма Серафима Саровского.

За погружением следят бригады врачей и спасателиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Верующие со всего города окунулись в проруби, чтобы смыть накопившиеся за год грехиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Правда, крещенских морозов люди так и не дождалисьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как ранее сообщали в МЧС СК, сотрудники готовятся к наплыву около 40 тысяч человек к местам омовения во всем регионе.

некоторые поддевали под сорочки купальникФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Некоторые окунались в одеждеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе крещенские купания очень популярны!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Сотрудниками Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, совместно с другими заинтересованными службами, будет организовано несение дежурств на местах проведения обряда, - отмечали в ведомстве.

Погружались трижды, произнося молитвуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Почти все погружались прямо рядом с выходом из родникаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Везде дежурят врачи и спасатели.

Кстати, в праздник Крещения вода в прорубях, верят православные верующие, становится целебной. И дарит духовные силы и физическое здоровье.