Бывший участник команды КВН «Город Пятигорск» умер после нескольких лет отчаянной борьбы с раком
На 37-м году жизни умер бывший участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков. Первым трагическую новость сообщил друг Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Facebook. Далее слова скорби выразили и другие:
В сентябре 2018 года Тимур разместил пост у себя в Instagram с плохими новостями. Врачи диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Был открыт срочный сбор на лечение. Деньги высылали со всей страны. За что юморист искренне благодарил в каждом сообщении. На это Рождество в Instagram Гайдуков писал:
- В данный момент времени лечение традиционной химиотерапей, к сожалению, оставляет мне ничтожно мало шансов. Но я искренне верю и считаю, что если шансы есть, надо идти до конца! Слышите! Не сдаваться и бороться!
Тимур запомнился яркой игрой в составе команды КВН Город Пятигорск .
Через 2 дня появился еще один пост. Тимур подбадривал всех: «Я сегодня бодр насколько это возможно, спел куплет из песни врачу».
Деньги собирали всей странойФото: СОЦСЕТИ
Далее поблагодарил всех, кто помогает. И признался: «Честно, плакал». А в последнем сообщении 10 января Тимур закрыл сбор средств на свое лечение. И написал:
- Вам удалось собрать ещё 845952 рублей из 2480000! Далее случилось вообще что-то космическое, что я ещё не осознаю. Остаток суммы 1634000 руб на закупку препарата закрыл один человек! Позвонил и дал сразу всю сумму 1634000 руб!
Но болезнь оказалась сильнее. Рак победил. Гайдуков умер в ночь на воскресенье, со слов друзей. И хотя столько времени юморист боролся с тяжелым заболеванием. Всем запомнился только веселым и открытым парнем, семьянином, душой компании. В сентябре Тимур отвел дочку в 1 класс.
ИСТОЧНИК KP.RU