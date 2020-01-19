Бывший участник команды КВН «Город Пятигорск» умер после нескольких лет отчаянной борьбы с раком

На 37-м году жизни умер бывший участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков. Первым трагическую новость сообщил друг Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Facebook. Далее слова скорби выразили и другие:

dubrovina_sasha Ох не такую следующую твою @timurwedding фотку надеялась выложить!!! С Тимой мы наверное с самого начала пути и в КВН вместе и по лигам и на фестиваль в Сочи мотались! Сказать что в шоке и прям в разбитом состоянии - это ничего не сказать! Перед глазами свадьба Тимы и Оли , они счастливы я горда тем что лучший доверил его главный день, рядом самые близкие и родные и ...пока смерть не разлучит ...#Тимургайдуков #вечнаяпамять #занавес

В сентябре 2018 года Тимур разместил пост у себя в Instagram с плохими новостями. Врачи диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Был открыт срочный сбор на лечение. Деньги высылали со всей страны. За что юморист искренне благодарил в каждом сообщении. На это Рождество в Instagram Гайдуков писал:

- В данный момент времени лечение традиционной химиотерапей, к сожалению, оставляет мне ничтожно мало шансов. Но я искренне верю и считаю, что если шансы есть, надо идти до конца! Слышите! Не сдаваться и бороться!

Тимур запомнился яркой игрой в составе команды КВН Город Пятигорск .

Через 2 дня появился еще один пост. Тимур подбадривал всех: «Я сегодня бодр насколько это возможно, спел куплет из песни врачу».

Деньги собирали всей странойФото: СОЦСЕТИ

Далее поблагодарил всех, кто помогает. И признался: «Честно, плакал». А в последнем сообщении 10 января Тимур закрыл сбор средств на свое лечение. И написал:

- Вам удалось собрать ещё 845952 рублей из 2480000! Далее случилось вообще что-то космическое, что я ещё не осознаю. Остаток суммы 1634000 руб на закупку препарата закрыл один человек! Позвонил и дал сразу всю сумму 1634000 руб!

antonova_yula Это самый грустный челлендж Благодаря тебе, мы поверили, что чудеса случаются, что можно победить эту "чуму 21 го века" , когда есть вера и великая поддержка Но, видимо, у всевышнего на тебя другие планы Покойся с миром, дорогой Родным и близким глубокие соболезнования... @timurwedding #rip #тимургайдуков #царствиенебесное

Но болезнь оказалась сильнее. Рак победил. Гайдуков умер в ночь на воскресенье, со слов друзей. И хотя столько времени юморист боролся с тяжелым заболеванием. Всем запомнился только веселым и открытым парнем, семьянином, душой компании. В сентябре Тимур отвел дочку в 1 класс.