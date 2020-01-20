2020-01-20T12:34:52+03:00
Дом. Семья

Из грязного комочка — в «красавицу лань»: как дворняжку с Северного Кавказа поселили в питерскую квартиру с «армией» кошек

История о невероятных переменах в жизни одного бродячего щенка [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Добрая история воодушевляет волонтеров еще больше помогать животным!Добрая история воодушевляет волонтеров еще больше помогать животным!
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Щенка Хлою с «сестричками» нашли на улице Нальчика (Кабардино-Балкария). Болезнь убила одну крошку. Грозилась поступить также с остальными. То, как лохматое чудо крепко хватилась за жизнь и с улицы переехала жить к «армии» кошек в Санкт-Петербург, поражает.

Красотка подросла! Вот так спит со своей хозяйкой

Красотка подросла! Вот так спит со своей хозяйкой

В тот же день, когда чумазую и больную кроху подобрали волонтеры, началась череда осмотров у ветеринаров. Хлоя, ужаснулись общественники, оказалась больна. Состояние из отличного за часы переходило в тяжелое.

Все верили, что она выкарабкается и станет счастливой!

Все верили, что она выкарабкается и станет счастливой!

3-месячную малышку кололи антибиотиками, откапывали под капельницей. Волонтеры уходили в тень, не сообщая никаких о Хлое новостей. Боялись «сглазить» даже незначительный успех в лечении.

Пережила многое, но веру в людей и в жизнь не растеряла

Пережила многое, но веру в людей и в жизнь не растеряла

Воля к жизни и забота сыграли свое. На деньги неравнодушных Хлою из республики Северного Кавказа отвезли лечить в Краснодар. Потом — в Санкт-Петербург.

Осенняя хандра у Хлои

Осенняя хандра у Хлои

Гоняет котов: дворняжка с Северного Кавказа живет в питерской квартире с 6 кошками!.

В Северной столице дворняжка нашла дом. Внимание хозяйки делит с «армией» котов.

Показывает свою красивую улыбку на хозяйской кровати

Показывает свою красивую улыбку на хозяйской кровати

- Первая сестричка из трёх спасённых уже дома. У нас есть 6 кошачьих друзей. Хлоя растёт длинноногой красавицей ланью, - шутят волонтеры Нальчика.

И добавляют, что ради вот таких историй никогда не оставляют беспризорных кошек и собак погибать на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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