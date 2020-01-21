«Била ногами и сумкой — делала, что могла»: на Северном Кавказе школьница закрыла собой женщину, которую рвали бродячие собаки

В республике Карачаево-Черкесия старшеклассница в одиночку спасла женщину от бродячих собак. Хотя произошло все в районе вокзала Черкесска в 14.30 часов, когда кругом были люди. Вступиться, что странно, никто не решался:

- Люди обходили стороной и даже не пытались помочь! В один момент подбежала девушка, на вид 17 лет, темненькая, с рюкзачком. И начала отгонять собак. Они и на неё кидались. Девушка просто закрыла меня собой, - рассказывает покусанная 37-летняя Фатима.

Девушке пишут добрые слова в соцсетях. Пользователи выражают восхищение ее поступкомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

16-летняя Виктория Амбалова не только прогнала бездомных псов. Но сама обработала раны незнакомки и свозила ту в больницу.

- Побежала в аптеку, оказала мне первую помощь — очень хорошо среагировала. Вызвала такси и за свой счёт отвезла в больницу. Мне наложили 6 швов. Эта девушка, можно считать, спасла мне жизнь в тот момент, когда все проходили мимо.

Из-за укусов собак сейчас женщина не ходит.

Десятиклассница после всего уговаривала женщину остаться у нее дома. Та оказалась неместной и торопилась уехать к семье в Дагестан. Виктория переживала: вдруг какие-то осложнения в дороге дадут о себе знать? Но она только обняла спасительницу и за все поблагодарила. Так и расстались. Уже когда шок прошел, женщина бросилась искать свою спасительницу, чтобы вернуть деньги за все и отблагодарить без спешки. В этом помогали местные жители и пользователи Instagram. В итоге Фатима ее нашла:

Женщина оказалась приезжей. На фото: переписка пострадавшей со спасительницейФото: Евгения СОКОРЕВА

«КП-Северный Кавказ» в разговоре со старшеклассницей, узнала: в тот день она возвращалась с учебы домой. И про страшную историю никому не говорила. Особенно родителям, чтобы не волновались.

Школьница — «КП» про спасение женщины от разъяренных собак: «Я не удержалась и упала на нее. Начала просто ногами бить по собакам. Сумкой била. Что могла, то и делала» 00:00 00:00

Теперь друзья подшучивают над школьницейФото: Евгения СОКОРЕВА

- Заметила, женщина отбивается от собак. Потом смотрю, они уже начали ее кусать за одежду. Я испугалась. Не хотела подходить, за свою жизнь стало страшно. Люди внимание не обращали. Когда я увидела, что женщина не справится сама, побежала на помощь. Пыталась отогнать камнями. Они вообще не реагировали! Собаки приличного размера были. Страшно представить, чем все вообще могло закончиться. Когда поняла, что камнями бесполезно, полезла сама. Отталкивала женщину от собаки. Начала ногами собак бить. Тоже не реагировали! На одну ногу женщина уже не могла опираться. Упала. Я ее загородила спиной. Тоже не удержалась и упала сверху. Била ногами и сумкой — делала, что могла, - рассказала «КП-Северный Кавказ» девушка.

Когда одна собака убежала. Прохожие подключились отгонять вторую. Ничего героического в своем поступке Вика не видит. Объясняет: «На меня много раз бросались собаки. Я знаю, что это такое. И к чему может привести. Да и считаю, любой нормальный человек так поступит».

Вика, кстати, 3,5 года занимается дзюдо, самбо и борьбой. Пока, правда, взяла перерыв из-за травмы на соревнованиях. Про смелую девушку теперь говорит вся республика.

- Дагестан безмерно благодарен этой девочке, - рассказала нам Фатима, вернувшись на малую родину. - Когда-нибудь я еще раз загляну в ее республику. Приеду с мужем и сыночком. Встречусь с семьей девочки и как следует отблагодарю!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Я не вижу героического поступка": отец 4 детей спас девушку из горящей квартиры многоэтажки

Дагестанец стал героем Нижневартовска [видео]

Бывший металлург из Сибири отбилась шваброй от грабителя в Минводах

Отважный продавец Елена Моисеева не в первый раз дает отпор вооруженным дебоширам [аудио, видео]