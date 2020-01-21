2020-01-21T15:05:12+03:00
Происшествия

Трех человек задержали за торговлю постом мэра в одном из городов Дагестана

Мужчины представлялись высокопоставленными силовиками
Антон ШАПОВАЛОВ
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Кадры задержания. Фото: пресс-служба МВД РоссииКадры задержания. Фото: пресс-служба МВД России
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Сотрудники МВД задержали трех мужчин, которых подозревают в торговле постом мэра одного из городов Дагестана. Они обещали, что помогут занять эту должность за десять миллионов рублей. О случае рассказывала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как она сообщает, в управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу обратился житель Дагестана. Согласно заявлению мужчины, его приятель с еще двумя людьми предложил помочь ему занять пост мэра одного из городов Дагестана. Такую аферу торговец мог осуществить благодаря связям его друзей - якобы высокопоставленных сотрудников одной из силовых структур. За свои услуги они просили десять миллионов рублей.

Полицейские провели эксперимент. В назначенное время и место заявитель пришел с муляжом денег для встречи с продавцами. Там и произошло задержание.

- Изъяты травматический пистолет типа ПМ с патронами, аэрозольное устройство в виде пистолета с двумя патронами, а также поддельное удостоверение судьи Арбитражного третейского суда Ставропольского края на имя одного из фигурантов, - сказала Волк.

Кадры задержания торговцев постом мэра. Видео: МВД России.

Против задержанных возбудили уголовное дело по третьей части 30 статьи (покушение на преступление) и четвертой части 159 статьи УК РФ (мошенничество, совершенное группой в особо крупном размере). Двух подозреваемых арестовали, третьего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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