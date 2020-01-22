«Устраивает поминки по котам!»: жительница Кисловодска сделала колумбарий для животных прямо в квартире

«Хранит мертвых кошек дома»: почему ставропольцы переживают смерть питомца тяжелее, чем потерю родственников 00:00 00:00

– Иногда люди тяжелее переносят смерть собаки, чем родственника. Просят слезно, чтобы мы разрешили присутствовать на кремации, – рассказывает владелец единственного на Ставрополье крематория для животных Дмитрий Котелов. – А те, кто не выдерживают такое испытание, ждут от нас видеоотчета. Иногда по желанию клиента мы создаем прощальные клипы, сопровождающиеся трогательной мелодией.

Чаще всего сжигают кошек, собак и хомяков. Стоит услуга от 1500 до 7000 тысяч в зависимости от веса питомца. Однажды обратились сотрудники кисловодского цирка с просьбой кремировать крупного леопарда. В среднем за неделю у Дмитрия бывает около пяти заказов.

Фото: личный архив владельца крематория для животных

Потом прах животного отдают владельцу. Некоторые создают из урн в квартирах «стены памяти».

– Моя клиентка, пожилая жительница Кисловодска, держит дома так много кошек, что каждые два месяца «хоронит родных». Даже заказала у мастера специальную полку, на которой хранит многочисленные урны с прахом кошек. Для каждой придумывает подпись, подбирает дизайн и цвет урны. После кремации она носит траур - надевает на голову черную косынку, ставит на обеденный стол граненый стакан водки, а сверху – ломтик черного хлеба. Устраивает поминки.

Протоиерей Владимир Волков считает подобные ритуалы клоунадой.

– Животные не нарушали никаких заповедей, поэтому нет необходимости поминать их как человека, который нес свой крест, данный Богом. Таинство погребения – для того, чтобы исцелить душу, чтобы душа вошла в Царство Небесное. А отмечать поминки животных – не стоит. Это издевательство над церковью и над всем человечеством. Не нужно превращать это в клоунаду.

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