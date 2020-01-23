2020-01-23T10:57:23+03:00
Общество

«У нас не регион мракобесов»: в Чечне прокомментировали жалобу девушки на изгнание джиннов из-за сексуальной ориентации

Власти назвали этот скандал попыткой бросить на республику мрак Средневековья [видео]
Ася АСРЯН
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По мнению политика, этот инцидент – «очередной абсурд, который нередко вбрасываются в медиапространство ЛГБТ-провокаторамиПо мнению политика, этот инцидент – «очередной абсурд, который нередко вбрасываются в медиапространство ЛГБТ-провокаторамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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«Очередным случаем громких инсинуаций» назвал инцидент с изгнанием джиннов из девушки министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

— Больную чеченскую девочку через свои транзитные организации ЛГБТ сеть вывезла из России. Ее обманули, пообещав, видимо, какие-то вселенские блага. Они вынудили у нее признания, что она является приверженкой нетрадиционной ориентации, хотя она, наверное, сама не знает, что это такое, — начал свое видеообращение в соцсети Умаров.

По мнению политика, этот инцидент – «очередной абсурд, который нередко вбрасываются в медиапространство ЛГБТ-провокаторами.

— Девочка якобы подала в суд на своих родителей, которые «изгоняли из нее джинна», избивали, чуть ли ни на смерть. У нас достаточно интеллекта, чтобы доказать, что исламская медицина не предусматривает никаких форм лечения, где нужно кого-то бить палкой. В наших священных хадисах четко говорится, «все кроме чтения Корана и произнесения слов Всевышнего - колдовство, — объясняет Умаров.

По его мнению, приписывание Чечне инквизиторских методов, это ложь и попытка «бросить на республику мрак Средневековья».

в Чечне прокомментировали жалобу девушки на изгнание джиннов из-за сексуальной ориентации.

— Ту тень средневекового мрака, которую пытаются бросить на Чеченскую республику, она не ляжет. У нас не регион мракобесов, тупиц, болванов и брутальных идиотов, которые «хавают всякую туфту». Мы применим все законные способы для того, чтобы противостоять этому злу. Дураков больше нет, господа.

Однако, представители российского ЛГБТ сообщества с этим мнением не согласны. Свою версию истории 22-летней Аминат из Чечни. они рассказали "Комсомолке".

— Родители звали домой мужчину, который раздевал Аминат, сильно давил на ее живот, периодически избивая палкой. Так он изгонял из девушки джинна. Весь этот процесс сопровождался чтением Корана и дикими криками над ее ухом. Родители видели все это, но даже не собирались ей помочь. Наоборот, отец угрожал дочери, что будет обращаться с ней, как с животным, если она не успокоится, — рассказала «КП» представитель российского ЛГБТ сообщества Светлана, попросившая не называть свою фамилию.

Шокирующую историю 22-летней Аминат из Чечни рассказали в российском ЛГБТ-сообществе

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Аминат завязывали ноги, чтобы она не смогла сбежать. На этом ужасные истории не закончились. Девушка провела почти месяц в Клинике пограничных состояний в Грозном и несколько месяцев в Республиканском психоневрологическом диспансере Чечни.

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Девушке вызвали «знахарей», лечили в «дурке» и кололи транквилизаторы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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