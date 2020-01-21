2020-01-21T16:48:05+03:00
Общество

«Изгоняли из меня джиннов»: чеченка подала заявление на родителей, «лечивших» ее от гомосексуальности

Девушке вызвали «знахарей», лечили в «дурке» и кололи транквилизаторы
Ася АСРЯН
Поделиться:
Родные девушки залезли в ее телефон и узнали, что их дочь – нетрадиционной сексуальной ориентацииРодные девушки залезли в ее телефон и узнали, что их дочь – нетрадиционной сексуальной ориентацииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Шокирующую историю 22-летней Аминат из Чечни рассказали в российском ЛГБТ-сообществе. Родные девушки залезли в ее телефон и узнали, что их дочь – нетрадиционной сексуальной ориентации.

Аминат тщательно скрывала этот факт от семьи, зная, что ее может ждать. После этого ее начали «лечить».

Шокирующую историю 22-летней Аминат из Чечни рассказали в российском ЛГБТ-сообществе

00:00
00:00

— Родители звали домой мужчину, который раздевал Аминат, сильно давил на ее живот, периодически избивая палкой. Так он изгонял из девушки джинна. Весь этот процесс сопровождался чтением Корана и дикими криками над ее ухом. Родители видели все это, но даже не собирались ей помочь. Наоборот, отец угрожал дочери, что будет обращаться с ней, как с животным, если она не успокоится, — рассказала «КП» представитель российского ЛГБТ сообщества Светлана, попросившая не называть свою фамилию.

Аминат завязывали ноги, чтобы она не смогла сбежать. На этом ужасные истории не закончились. Девушка провела почти месяц в Клинике пограничных состояний в Грозном и несколько месяцев в Республиканском психоневрологическом диспансере Чечни.

— Не выдержав издевательств, Аминат обратилась к нам с просьбой помочь. Ей многое пришлось пережить дома. И рот скотчем заклеивали, и наручники надевали, и насильно делали укол аминазина. В апреле 2019 года мы помогли Аминат покинуть Чечню. На днях девушка обратилась в Следственный комитет России с заявлением, в котором она просит возбудить уголовное дело в отношении своих родителей и тех, кто все это время пытал ее, — продолжает Светлана.

Сейчас 22-летняя Аминат находится за пределами России. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Сбежавшая от брака с нелюбимым чеченцем» московская студентка раскрыла правду

Московская студентка, которую, по сведениям правозащитников, насильно увезли в Чечню, чтобы выдать замуж за чеченца, встретилась с пресс-секретарём главы Чечни Альви Каримовым и помощником Рамзана Кадырова Ахмадом Дудаевым (подробнее).

«Какие наркотики, какое замужество»: московскую студентку, которую похитили родственники, нашли

Москвичка, которую якобы похитили родственники, чтобы выдать замуж за нелюбимого чеченца, нашлась. Девушка сообщила, что с ней всё хорошо — она просто уехала на каникулы к бабушке в Чечню (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Сбежавшая от брака с нелюбимым чеченцем» московская студентка раскрыла правду

Московская студентка, которую, по сведениям правозащитников, насильно увезли в Чечню, чтобы выдать замуж за чеченца, встретилась с пресс-секретарём главы Чечни Альви Каримовым и помощником Рамзана Кадырова Ахмадом Дудаевым (подробнее).

«Какие наркотики, какое замужество»: московскую студентку, которую похитили родственники, нашли

Москвичка, которую якобы похитили родственники, чтобы выдать замуж за нелюбимого чеченца, нашлась. Девушка сообщила, что с ней всё хорошо — она просто уехала на каникулы к бабушке в Чечню (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Эти деньги не ваши! Отдайте!»: после смерти ребенка, на которого собирали 15 миллионов, его маму затравили в соцсетях
Женщина собирала деньги на операцию для младенца. Она обещала, что если сын умрет, то она пожертвует деньги другим. Но после смерти сына ушла в молчанку
«В бутылке не было алкоголя!»: гаишник, заливший виски в машину, не согласен с увольнением
Шуточный ролик, снятый для друзей, обернулся интернет-скандалом и увольнением сотрудника ДПС Дмитрия Чухрия. Теперь безработный офицер хочет идти в суд, чтобы вернуться на работу
Новости 24
Владимир Путин упразднил Минкавказ
Из-за аномально теплой зимы зацвел Кавказский заповедник
Жуткая авария в Дагестане: грузовик «MAN» снес «BMW»
На Ставрополье мошенницы обманули бизнесменов на 3 млн рублей
На Ставрополье ожидается резкое усиление ветра, дождь и снег
Вандалы в Невинномысске сжигают мусорные контейнеры
На Ставрополье в 2019 году выросло число уголовных дел из-за смерти детей по неосторожности
Бывший Генпрокурор России станет полпредом президента в СКФО
На Ставрополье зэк избил надзирателя, который запретил ему материться
Ребенок в КЧР заразил корью 19 человек
Вячеслав Коршун опроверг назначение на место Мясоедова в администрации Ставрополя
"В десятки раз больше": чиновника наказали за ложь в декларациях
Двухметровый меч из 70 кг нержавеющей стали появится на Ставрополье
Глава округа на Ставрополье отработает самопремирование по решению суда