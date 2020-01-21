«Изгоняли из меня джиннов»: чеченка подала заявление на родителей, «лечивших» ее от гомосексуальности

Шокирующую историю 22-летней Аминат из Чечни рассказали в российском ЛГБТ-сообществе. Родные девушки залезли в ее телефон и узнали, что их дочь – нетрадиционной сексуальной ориентации.

Аминат тщательно скрывала этот факт от семьи, зная, что ее может ждать. После этого ее начали «лечить».

Шокирующую историю 22-летней Аминат из Чечни рассказали в российском ЛГБТ-сообществе 00:00 00:00

— Родители звали домой мужчину, который раздевал Аминат, сильно давил на ее живот, периодически избивая палкой. Так он изгонял из девушки джинна. Весь этот процесс сопровождался чтением Корана и дикими криками над ее ухом. Родители видели все это, но даже не собирались ей помочь. Наоборот, отец угрожал дочери, что будет обращаться с ней, как с животным, если она не успокоится, — рассказала «КП» представитель российского ЛГБТ сообщества Светлана, попросившая не называть свою фамилию.

Аминат завязывали ноги, чтобы она не смогла сбежать. На этом ужасные истории не закончились. Девушка провела почти месяц в Клинике пограничных состояний в Грозном и несколько месяцев в Республиканском психоневрологическом диспансере Чечни.

— Не выдержав издевательств, Аминат обратилась к нам с просьбой помочь. Ей многое пришлось пережить дома. И рот скотчем заклеивали, и наручники надевали, и насильно делали укол аминазина. В апреле 2019 года мы помогли Аминат покинуть Чечню. На днях девушка обратилась в Следственный комитет России с заявлением, в котором она просит возбудить уголовное дело в отношении своих родителей и тех, кто все это время пытал ее, — продолжает Светлана.

Сейчас 22-летняя Аминат находится за пределами России. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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