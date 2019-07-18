«Сбежавшая от брака с нелюбимым чеченцем» московская студентка раскрыла правду

Московская студентка, которую, по сведениям правозащитников, насильно увезли в Чечню, чтобы выдать замуж за чеченца, встретилась с пресс-секретарём главы Чечни Альви Каримовым и помощником Рамзана Кадырова Ахмадом Дудаевым. Оказалось, что героиню скандальной истории последних дней зовут Заира Сугаипова. И, по её словам, почти вся история — вымысел и фейк.

Встреча состоялась в одном из кафе Грозного. 20-летняя девушка призналась, что о свадьбе и речи не шло.

— Для того, чтобы выйти замуж, нужен хотя бы жених. А у меня никого нет. И никакой подготовки. Об этом у нас все бы знали. Мы просто приехали в Чечню на каникулы, к бабушке, — объяснила Заира.

При этом молодая чеченка призналась, что действительно обращалась за помощью в кризисный центр для женщин «Китеж». Только вот выдвинула совсем другую версию. Правозащитники утверждали, что Заира «боялась и старалась вырваться и сбежать от навязанного брака», но она сама рассказывает, что её «завербовали».

— Я нашла страницу феминистического сообщества в социальных сетях. Почитала там истории. Сейчас я понимаю, что это фейки, ведь девушки пишут со страниц с русскими именами. Но тогда мне казалось, что это настоящие чеченки делятся своими трагедиями, — рассказала героиня скандальной истории.

В результате 3 июля, «из-за проблем в университете», девушка сбежала из дома в кризисный центр «Китеж». Однако там Заире начали внушать, что её родители — враги. И через несколько дней она попросила мать забрать её оттуда. А вещи и документы оставила в центре.

После этого девушка решила отправиться на каникулы на малую Родину — в Чечню. Правозащитники, по словам Заиры, караулили её в здании аэропорта.

— Они кричали, оказывали на меня психологическое давление. Было слышно на весь аэропорт. Мне было стыдно. Я не просила у них помощи. Сейчас единственное, что мне нужно — это чтобы они меня оставили. Мне здесь хорошо, очень спокойно, — резюмировала девушка.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Назовите имя, и мы спасём её»: в Чечне не могут найти похищенную из Москвы невесту

«Похитили москвичку, чтобы выдать замуж за чеченца» — на выходных СМИ растиражировали резонансную историю о несчастной красавице, которую вынудили отправиться в родную Чечню и выйти за нелюбимого. Но местные правозащитники разводят руками от бессилия (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Студентку насильно увезли из Москвы в Чечню, чтобы выдать замуж

В прямом эфире радио «КП» правозащитница, общавшаяся с пострадавшей, в деталях рассказала историю похищения (подробности).

КСТАТИ

«Какие наркотики, какое замужество»: московскую студентку, которую похитили родственники, нашли

Москвичка, которую якобы похитили родственники, чтобы выдать замуж за нелюбимого чеченца, нашлась. Девушка сообщила, что с ней всё хорошо — она просто уехала на каникулы к бабушке в Чечню (подробности).