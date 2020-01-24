Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию на 25 января 2020: сколько медалей возьмут российские одиночницы и танцоры?

Представляем вашему вниманию расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию на 25 января 2020. В последний соревновательный день медали разыграют танцевальные дуэты и женщины.

После ритм-танца лидируют французы Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон (88.78 балла). Всего 0,05 балла уступили им россияне Виктория Синицина - Никита Кацалапов. На третьей строчке турнирной таблицы расположился итальянский дуэт Шарлен Гиньяр - Марко Фаббри (84.66). Две других наши пары - Александра Степанова - Иван Букин и Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро пока что занимают четвертое и пятое место с 83.65 и 75.10 балла соответственно.

В произвольной программе наши спортсмены будут выступать друг за другом, им достались 16, 17 и 18 стартовые номера. В 18:03 на лед выйдут Степанова и Букин, в 18:11 - Загорски и Гурейро, в 18:19 - Синицина и Кацалапов.

Смотреть произвольный танец на чемпионате Европы по фигурному катанию 2020 в Граце в прямом эфире можно 25 января с 15:25 до 18:45 на сайте Первого канала и на телеканале «Беларусь 5», а с 17:50 - на Первом канале по ТВ.

Результаты короткой программы у женщин и стартовые номера в произвольной программе станут известны 24 января после 19:10.

Смотреть произвольную программу у женщин на чемпионате Европы по фигурному катанию 2020 в Граце в прямом эфире можно 25 января с 20:30 до 00:25 на сайте Первого канала и на телеканале «Беларусь 5», а с 23:00 - на Первом канале по ТВ.