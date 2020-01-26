Показательные выступления чемпионата Европы по фигурному катанию 2020: видео лучших прокатов

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020 подходит к концу - остались только показательные выступления. Их можно будет посмотреть в воскресенье, 26 января, в прямом эфире на сайте Первого канала с 16:30 до 19:00, а в записи - на телеканале Беларусь 5 с 21:45. Видео лучших выступлений опубликует сайт kp.ru.

Турнир сложился весьма удачно для нашей страны. Первые награды в копилку сборной России принесли мужчины. Дмитрий Алиев стал новым чемпионом Европы (272,89 балла). Не зря он когда-то отказался от лыжных гонок в пользу фигурного катания! После победы 20-летний спортсмен заплакал.

В мужском одиночном катании на ЧЕ 2020 в Граце у России - две медалиФото: REUTERS

- Я вспомнил, как готовился к соревнованиям. Это были слезы радости от преодоления самого себя, - объяснил свои эмоции.

Серебро завоевал Артур Даниелян (246,74), на 0,03 балла опередив представителя Грузии Мориса Квителашвили (246,71). Такой результат наш фигурист назвал самым большим успехом в карьере и первым - на взрослом уровне (в конце декабря парню исполнилось 16 лет).

- Буду работать дальше, в том числе над всеми четверными прыжками, - пообещал спортсмен.

Кстати, и Алиев, и Даниелян обновили личные рекорды. А вот еще один россиянин Александр Самарин показал только 10-й результат. Что не получилось? Ничего не получилось, - самокритично заявил 21-летний фигурист.

- Не так было все - падение с акселя, «бабочка» на тройном прыжке вообще нонсенс. Ничего не было позитивного. Таких прокатов постараюсь больше не допускать. Со здоровьем все нормально. Ботинки, которые поменяли после Нового года - это не причина Со здоровьем все в порядке. Ботинки меняли после Нового года, не как тапочки сидят, но это не причина. Это в себе надо разбираться, - объяснил свою неудачу Самарин.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - новые чемпионы ЕвропыФото: REUTERS

Дальше настала очередь российских спортивных пар радовать поклонников - наши фигуристы заняли весь пьедестал! Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу с мировым рекордом и безупречно откатали произвольную, набрав в сумме 234,58 балла. При этом отрыв от второго места составил почти 26 баллов.

- Такой результат не стал для нас сюрпризом, мы хорошо поработали, - поделилась Александра. - Стараемся готовиться так, чтобы на каждом старте показывать максимальный уровень. Чем лучше выполним свою работу, тем больше получим. Мы не фокусировались на баллах, просто делали то, что должны.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми (208,64 балла). Партнерша призналась, что после выступления они испытывали не самые приятные ощущения, но они знают свои ошибки и будут их исправлять.

- У нас хорошая, поставленная программа, ее нам удалось показать, ее хорошо оценивают. Были ошибки в технических элементах, с ними мы справимся, все будет в порядке, мы на правильном пути - каждый год добавляем что-то новое, раскрываемся с другой стороны, - сказала Евгения.

На третью ступень пьедестала поднялись Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,53 балла). Бронза их совершенно не расстроила.

- Это первая наша медаль чемпионата Европы, наш путь только начинается, - прокомментировал Денис. - Мы понимаем, над чем хотим работать и в чем надо совершенствоваться. Мы получаем удовольствие от своего катания, хоть иногда делаем это с ошибками. Есть одно грубое выражение... По-русски могу так сказать - все случается. Смазанный прокат из-за одной большой помарки и одной маленькой - это случай.

Александра Степанова и Иван Букин показали третий результатФото: REUTERS

Не осталась наша страна и без медалей в танцах на льду. Виктория Синицина и Никита Кацалапов сенсационно выиграли соревнования. Последний раз золото в этой дисциплине российские фигуристы завоевывали семь лет назад. После ритм-танца дуэт уступал всего 0,05 балла пятикратным победителям турнира Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону. В произвольном танце они неожиданно допустили ошибку на дорожке. Восемь минут судьи не могли вынести решение. И все-таки результат россиян оказался на 0,14 балла выше по сумме двух прокатов - 220,42 (личный рекорд) у нашего дуэта, 220,28 у французов.

- Всем фигуристам на планете казалось, что подойти к Габриэлле и Гийому невозможно, отметил Никита. - Но это спорт. Мы все трудимся, все стараемся расти, у одного может не получиться что-то в один день, у другого - в другой. Сегодня так сложилось, что мы выстояли. Мы очень рады и не собираемся останавливаться. Будем двигаться вперед, очень хочется быть лидерами.

Александра Степанова, в паре с Иваном Букиным выигравшая бронзу, подчеркнула, что за судейство они отвечать не могут:

- Мы довольны своим прокатом, выложились эмоционально. В нашем виде искусства чуть больше, чем спорта, больше «нравится - не нравится», нас сложнее оценивать, все смотрят по-разному.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро в Граце стали шестыми (188,03 балла).

- Выступили хорошо, но могли лучше, на тренировках лучше получалось, - оценил результат своего дуэта Джонатан. - Прошлый чемпионат Европы мы пропустили, это дает о себе знать. Несмотря на шероховатости, думаю, в этом сезоне мы подтянулись.

Все три российские фигуристки, завоевавшие медали в Граце, тренируются у Этери Тутберидзе (справа)Фото: REUTERS

В женском одиночном катании, как и в спортивных танцах, весь пьедестал стал российским. Даже несмотря на падения, Алена Косторная (240,81 балла), Анна Щербакова (237,76) и Александра Трусова (225,34) оставили соперниц далеко позади - четвертое место, которое заняла Алексия Паганини из Швейцарии (192,88), от третьего отделяет почти 30 баллов.