2020-01-24T11:47:29+03:00
Общество

«Использовала мертвых животных для колдовства»: чеченскую аферистку поймали за проклятиями

Для разлуки влюбленных мошенница вставляла фото жертв в картонные «гробики» [видео]
Ася АСРЯН
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Чтобы отвертеться от правоохранителей и специалистов исламской медицины, колдунья прикидывалась недалекойЧтобы отвертеться от правоохранителей и специалистов исламской медицины, колдунья прикидывалась недалекойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Колдовскому арсеналу Розе Мурдаловой позавидовал бы сам Гарри Потер. Правда, превратить кого-то в лягушку гадалке не удалось. Как не получилось, и разбогатеть с помощью не самых приятных талисманов.

Аферистка использовала частицы мертвых животных для колдовства. Все эти вещи полицейские обнаружили у Розы дома.В основном она их использовала для приворота и якобы для семейного благополучия.

Не обошлось и без процедур для разлуки. Для этого гадалка использовала фотографии влюбленных пар, помещая их в картонные «гробики». Чтобы отвертеться от правоохранителей и специалистов исламской медицины, колдунья прикидывалась недалекой.

Использовала мертвых животных для колдовства чеченскую аферистку поймали за проклятиями.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о жительнице Кисловодска, которая сделала колумбарий для животных прямо в квартире. Эту историю рассказал владелец единственного крематория для животных на Северном Кавказе.

– Моя клиентка, пожилая жительница Кисловодска, держит дома так много кошек, что каждые два месяца «хоронит родных». Даже заказала у мастера специальную полку, на которой хранит многочисленные урны с прахом кошек. Для каждой придумывает подпись, подбирает дизайн и цвет урны. После кремации она носит траур - надевает на голову черную косынку, ставит на обеденный стол граненый стакан водки, а сверху – ломтик черного хлеба. Устраивает поминки.

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«Устраивает поминки по котам!»: жительница Кисловодска сделала колумбарий для животных прямо в квартире

Каждые два месяца женщина с почестями «хоронит» питомцев (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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