"Оказалось, я чеченец": как Рамзан Кадыров ищет родню русского уличного бойца с миллионами просмотров

С июля 2019 года уличный боец из Твери Андрей Ефимов, известный под псевдонимом "Ушу-Мастер", ищет свою родню. Молодой человек в интервью проекту "Стрелка" признался, что он чеченец и зовут его Ибрагим. После этого за парнем потянулась орда поклонников из республики, а его настоящую семью разыскивают люди Рамзана Кадырова. Корреспондент "КП-Северный Кавказ" узнал, что удалось выяснить о судьбе родителей парня за полгода.

"Одним ударом, за пару секунд, вынес молодого": кадры боя Андрея Ефимова.

"САЛАМ, АНДРЕЙ"

- Я родился 19 января 1995 года. Каким-то образом оказался в Твери. Когда мне было восемь месяцев, меня усыновила мама Наталья Криштопенко (прим.ред: позже выяснилось, что усыновили его в два месяца). Я всю жизнь прожил с ней. В 7 классе она рассказала мне правду и назвала мое настоящее имя: Ибрагим Алимерзаев, - говорил "Ушу-Мастер" в том интервью.

Документ, опубликованный Андреем, что он - Ибрагим

В 13 лет Андрей не воспринял это всерьез, но к 16 годам он заметил, что по уши увяз в драках. Позже спортсмен сделал это профессией: он пошел на проект "Стрелка", где стал одним из самых популярных бойцов. Каждый ролик Ефимова набирает, как минимум, миллион просмотров, а как максимум - почти 17 миллионов.

- В 16 лет меня тянуло на какие-то приключения. Можем с ребятам собраться драться толпа на толпу или один на один. Нам интересно было подраться, - признался Андрей.

После интервью фигура тверичанина заинтересовала публику из Чечни, которой понравилось, как их земляк расправлялся с оппонентами. Ефимову было некогда разбираться со своим происхождением, но на помощь пришли чеченцы.

Андрей Ефимов рассказывает историю о недомолвке с подписчиком.

"САЛАМ, ИБРАГИМ"

Пользователи из Чечни подняли тревогу! Обращение Ефимова опубликовали все местные интернет-сообщества, но поиски в сети ни к чему не привели. Тогда-то за дело взялись влиятельные чиновники из республики и представители Рамзана Кадырова. На молодого человека вышел представитель ЧР в Тверской области Хасан Тарамов:

- У нас была встреча. Я собрал молодых ребят, чтобы они с ним познакомились, и совет старейшин. Я сказал, что он может свободно приезжать в Чечню, его будут ждать. В республике активно ищут родственников, но пока что ничего. Мне каждый день звонят из Чечни, уверен, что скоро найдут, - рассказывал "КП - Северный Кавказ" чиновник.

Андрей с другом в ЧечнеФото: СОЦСЕТИ

И в октябре за деньги диаспоры Андрей с другом отправился в республику. Ребята объехали весь Северный Кавказ, посетили (наверное) почти все памятные места округа. Местные жители встречали бойца с почестями. Но биологических родителей он до сих пор не нашел...

ГДЕ РОДИТЕЛИ АНДРЕЯ ЕФИМОВА

- Все в республике показали. Правда, родственников так и не нашли, - делился с корреспондентом "КП - Северный Кавказ" Хасан Тарамов. - Пока информации нет. Вплоть до грузинской границы, где есть чеченские поселения в Осетии, мы искали.

По наметкам мужчины, его родственники были из горских аулов. Согласно документам, о которых говорил сам Андрей (или Ибрагим), родители отказались от него, но он не верит этой версии. Официальные сведения о семье Ефимова есть - только вот госорганы не могут разглашать конфиденциальную информацию. Добиться этих данных можно лишь через суд.

Пока что чеченец не торопится с тяжбами. Парень продолжил строить карьеру уличного бойца, но только немного изменил вектор: Андрей Ефимов отныне всегда заявляет о своей национальности. Теперь он носит футболки с двумя флагами - российским и республиканским, а название его команды отсылает к чеченскому слову "борз", которое переводится как "волк".